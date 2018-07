"In acest bilant nu se vorbeste nimic despre cum PSD-ALDE vrea sa puna mana pe JUSTITIE. Nu se arata cum Romania a fost izolata pe plan international. Nu se aminteste cum tot incearca PSD-ALDE sa NATIONALIZEZE PILONUL II DE PENSII. Guvernul Dancila a uitat ca doar anul acesta 80.000 de elevi au iesit din sistemul educational fara o diploma. A uitat sa aminteasca despre cresterea preturilor la alimente, utilitati si nu a spus nimic de cresterile record ale dobanzilor la credite. Nu a pomenit nimic nici despre indatorarea statului de pe pietele externe. PSD a promis 350 de km de autostrada pana in 2020, insa a inaugurat doar 15 km in 2017 – adica 4,2% si acestia contractati de guvernarile anterioare!", a spus Raluca Turcan intr-o postare pe Facebook.

De asemenea, Turcan afirma ca Guvernul trebuie sa spuna ce a facut pentru romani, ca pentru liderul PSD, Liviu Dragnea, se stie ce a facut.

"Guvernul Dancila sa spuna ce a facut pentru oamenii cinstiti! Pentru Dragnea stim ce a facut: comisii si comitete de ancheta prin Parlament, scandal si circ in presa, OUG-uri si proiecte de legi neconstitutionale sau care vin sa slabeasca justitia din Romania. Guvernarea Dancila a devalizat bugetele primariilor si ale companiilor de stat profitabile. Acum vrea sa-i ierte pe rau-platnici si sa dea un semnal: ”cine incalca legea si nu plateste la timp taxele – poate fi iertat/netaxat", a precizat aceasta.