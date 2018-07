"In mod clar e nevoie de o reforma a sistemului de pensii, cred, in primul rand, toata aceasta suita de pensii speciale cu care s-a aruncat in stanga si in dreapta trebuie clarificate, mai ales pentru oamenii care poate chiar ar fi indreptatiti pentru o astfel de abordare. Dar, in primul rand. avem nevoie de un sistem de pensii care sa fie sustenabil. Daca domnul Dragnea are impresia ca poate sa faca din nou o reforma a sistemului de pensii cum a facut-o pe cea de salarizare, bazata pe indatorarea statului si a viitoarelor generatii, nu cred ca asta este calea", a declarat fostul sef al Executivului.

In egala masura, fondatorul partidului Miscarea Romania Impreuna a mentionat ca acuzatiile liderului social-democrat cu privire la "gaura" in buget lasata de Guvernul Ciolos sunt "populiste".

"Probabil ca vorbea de gaura aceea de 10 miliarde in care a cazut dansul de fapt, ca, din pacate, odata cu dansul, trage toata Romania, pentru ca gaura aceea s-a creat de cand au ajuns guvernele Dragnea la guvernare. Eu o sa raspund printr-un lucru foarte simplu: Romania are crestere economica, una dintre cele mai mari cresteri economice din Europa si cu toate aceasta datoria publica a crescut foarte mult. Nici nu are rost sa dau cifre pentru ca lucrul aceasta se vede de mai multa vreme. Cum poti sa explici ca lucrurile merg bine si ca creezi bunastare atunci cand ai crestere economic, deci in mod normal ar trebui sa te dezvolti, dar tu te indatorezi pe pietele financiare internationale ca sa-ti platesti minimum de cheltuieli: salarii, pensii si functionarea administrativa? Cred ca asta raspunde deja la toate afirmatiile populiste care au inceput din campania electorala si vad ca domnul Dragnea nu a iesit din logica aceea", a spus el, citat de jurnalul.ro.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea.