"Nu m-a deranjat. Poate ca tema aceasta se va discuta, nu stiu, chiar in Consiliul Superior al Magistraturii. Doamna Tarcea ne-a spus ca a fost de buna credinta, dar nu ne-a spus in ce perioada, in ce epoca a fost de buna credinta. Doamna Tarcea nu a spus ca raportul meu si motivele pentru care am declansat procedura nu este adevarat, nu este intemeiat, nu sunt motive. Nu a spus ca decizia Curtii Constitutionale nu-i fundamentata, nu-i temeinica, nu-i motivata. Nu a spus ca decizia Curtii Constitutionale nu trebuie respectata. Ce a spus? Ca eu, ca ministru, nu trebuia sa declansez procedura.

Ne-a transmis cu alte cuvinte, in lectura mea, un fel de lasa ca merge asa. Repet, nu ca raportul nu e corect, nu ca nu e fundamentat, nu ca nu sunt motive de declansare, nu ca decizia nu trebuie respectata, dar ca trebuia sa tac din gura, sa spun ca probabil este bine si sa mergem mai departe (…). Nu va dati seama ca din continutul acela un judecator face aprecieri cu privire la o decizie a Curtii Constitutionale, la o activitate a unui ministru, independent el, dar membru al unui Guvern. Concluzia este simpla", a precizat Toader, citat de aktual24.ro.

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat ca a privit indignata ceea ce s-a intamplat in legatura cu revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA.

"Nu am sa vorbesc in numele colegilor mei judecatori, pentru ca nu am discutat cu dansii aspectele astea. Am sa vorbesc in numele meu si am sa va spun ca am privit, nu neaparat cu ingrijorare, dar intrigata tot ceea ce s-a intamplat, pentru ca mi s-a parut atat de inadmisibil de politizat totul, incat nu am stiut exact ce se intampla si nu am stiut in ce masura o structura care face parte (din autoritatea judecatoreasca - n.r.), potrivit Constitutiei, trebuie sa faca obiectul unor dispute politice. Asta nu mi se pare normal si nu trebuie sa se intample. Este adevarat ca statutul procurorului este destul de incert, lasam la o parte ca nimeni nu are drept obiectiv lamurirea anumitor aspecte destul de neclare si confuze din Constitutia Romaniei. Atata timp cat o structura face parte din autoritatea judecatoreasca, haideti sa nu facem campanii electorale, sa nu facem actiuni politice, implicand acea structura a autoritatii judecatoresti", a declarat Tarcea