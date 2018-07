"Despre acele informatii despre amnistie care au iesit de la securistii din presa eu nu vreau sa comentez. Incitarile lui Klaus Iohannis la proteste sunt dincolo de Constitutie si sunt si ilegale. Nu ma mai intereseaza incitarile lui si ce spun unii sau altii prin presa. Nu am de ce sa comentez niste informatii fabricate doar-doar a incita pe cineva sa iasa in strada. Fiind non-subiect, nu avem ce sa discutam”, a spus liderul social-democrat la Romania TV.

Presedintele PSD este de parere ca pentru seful statului este important doar sa obtina un alt mandat la conducerea statului.



“Nu vede altceva decat al doilea mandat. Daca l-ar fi interesat Romania, ar fi raspuns la toate apelurile mele publice sa ne asezam la masa, sa prezentam toate datele, de a discuta in trei, si cu domnul Tariceanu, sa ne intalnim periodic, sa ne vedem ca sa ne punem de acord. Nimic. Ce am vazut in schimb? Premierul sa isi dea demisia, plangere penala impotriva premierului pentru inalta tradare, eu m-am facut ascuns cu niste evrei in Israel. (...) Sa se perpetueze statul subteran, statul paralel”, a mentionat el, citat de stirileprotv.ro.