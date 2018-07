"Suna aproape curios sa spui intr-o tara europeana ca trebuie sa semnezi o petitie ca sa ceri oameni cinstiti in functii publice. In foarte multe tari civilizate asta tine de bunul simt, in primul rand. E firesc sa vrei ca banii tai sa fie gestionati nu doar de oameni competenti, dar in primul rand de oameni cinstiti. Cred ca noi avem sa spunem sus si tare lucrul asta. Pentru multi dintre cei care ne conduc nu e atat de clar ca, atunci cand ai probleme penale, nu prea ai ce cauta in functii publice, chiar daca ai in spate niste voturi, ar trebui sa iti fie jena si sa iti fie rusine sa ceri voturile acelea. Asta nu are nimic de-a face cu drepturile cetatenesti, inclusiv cu drepturile celor cu prezumtia de nevinovatie sau cu lucrurile celor care sunt doar urmariti penal si nu condamnati. Dar aici vorbim de cei care sunt deja condamnati penal si care in continuare, unii dintre ei au pretentia sa voteze legi, sa administreze bugete publice in numele cetatenilor", a spus Dacian Ciolos, in Piata Univeristatii.

Acesta a mai spus ca este important ca initiativa USR de modificare a Constitutiei sa mearga mai departe, pentru ca astfel ca va fi mai usor pentru politicieni sa promoveze ulterior legi cu privire la o administratie curata si un mediu politic curat.

"E imporant sa mergem pana la capat cu acest proiect, pentru ca, daca vom avea in spate multi romani care sa sustina aceasta idee, apoi e mult mai usor si legitim pentru politicienii din Parlament care doresc sa promoveze legi in aceasta directia - pentru a avea o administratie curata, un mediu politic curat", a mai spus fostul premier potrivit News.ro.