Propunerea de numire in functia de procuror sef al DIICOT a procurorului Felix Banila a fost trimisa CSM de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in luna mai. Oliver-Felix Banila este procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau si il inlocuieste la conducerea parchetului specializat in investigarea crimei organizate si terorismului pe Daniel Horodniceanu, potrivit Digi24.

Anuntul privind numirea lui Banila a fost facut, luni dimineata, de Administratia Prezidentiala, pe site-ul institutiei.