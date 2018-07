"Candidatul va fi desemnat dupa o analiza foarte serioasa si riguroasa, nu pe orgolii. Este deschisa posibilitatea unui candidat unic. Am vorbit cu domnul Tariceanu si am convenit ca orice varianta este deschisa, insa o s-o pitrocim foarte bine si vom vedea care e varianta cu cea mai mare sansa de reusita. Va fi o decizie rationala, nu bazata pe orgolii, pe dorinte gaunoase, ci pe dorinta de a castiga. Pentru noi e important ca Alianta PSD-ALDE sa castige prezidentialele. (...) Lasam aceasta varianta deschisa in analiza, poate sa fie de la PSD, poate sa fie de la ALDE", a spus Liviu Dragnea, la Romania Tv.

Liviu Dragnea a precizat ca deja a inceput o analiza separat in PSD si ALDE, iar decizia va fi anuntata probabil pana la finalul anului. "Sunt analize complexe care se fac si o sa terminam spre sfarsitul anului, la toamna. E posibil (sa facem si anuntul – n.r.)", a precizat Dragnea, potrivit Hotnews.ro.