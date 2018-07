"Am vazut-o pe doamna Tarcea, presedinta Curtii Supreme din Romania. Pentru mine a fost socant, mai mult decat socant, sa citesc si, ulterior, sa urmaresc ce a spus, cu presiune clara asupra judecatorilor si asta se vorbea de acum doua saptamani de zile. Auzisem, si am vazuta-o pe doamna spunand cu subiect si predicat, ca se face presiune, sa se faca motivarea mai repede si se face presiune sa se faca procesul mai repede si ca acum sunt in cautare de judecatori care sa gaseasca minim trei din cinci si asa mai departe", a mentionat presedintele Camerei Deputatilor, citat de jurnalul.ro.

Chestionat cine "preseaza" si cine are de castigat procedand astfel, raspunsul lui Dragnea a fost: "S-a tot vorbit despre asta, cum vreti dumneavoastra, statul subteran, statul paralel. Beneficiarul acestui sistem subteran este Iohannis, este foarte simplu, si cu toti cei care sunt in jurul lui, procurori, ofiteri de informatii, ofiteri SPP si altii. Nu vede altceva decat al doilea mandat, nu-l intereseaza altceva decat al doilea mandat".



Cristina Tarcea le-a solicitat tuturor judecatorilor sa profite de vacanta instantelor si sa termine pana la 1 septembrie redactarea motivarilor in dosarele penale. Ea a mentionat ca in caz contrar va sesiza Inspectia Judiciara.