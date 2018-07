"Legea indreapta inechitatile istorice si vorbim de oameni care sunt la pensie, cu un numar de ani de munca egal, cu conditii similare de munca, au pensii diferite pentru ca au prins legislatii diferite. (...) Asta este o inechitate care va fi indreptata. (...) Nicio pensie nu scade. Toate pensiile vor creste", a spus Liviu Dragnea, la Romania TV.

El a prezentat mai multe principii de baza ale noului proiect de lege a pensiilor, aratand ca viitorul act normativ va recompensa mai bine munca si va mari ritmul de crestere a pensiilor.

Noua lege va introduce principiul "100% contributivitate", prin care valoarea pensiei va reflecta contributia platita in anii de activitate. In plus, fiecare angajat va primi o informare anuala cu numarul de puncte acumulate, ceea ce-i va permite sa-si calculeze singur viitoarea pensie.

In acest context, Dragnea a mentionat ca prin transferul contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat s-a reusit o diminuare a deficitului bugetului de pensii, scrie Agerpres.



"Erau doua milioane de romani care munceau, dar pentru care nu se plateau contributiile sociale. Or, acei oameni intrau intr-o foarte mare problema sociala, aici, la principiul de 100% contributivitate. Atunci aveam un deficit de 6 miliarde pe fiecare an la bugetul de pensii. Acum s-a micsorat cu 3 miliarde, numai din acest transfer. Aceasta diferenta va ajunge la zero, dar in fiecare an va trebui sa punem de la bugetul de stat dintr-un motiv foarte simplu - pentru ca in fiecare an pensiile vor creste. Fiecare angajat va avea o informare anuala cu numarul de puncte acumulat si fiecare isi va putea lua pensia la momentul cand stie ca va face varsta de pensie sau va indeplini conditiile din legea care va fi adoptata", a aratat Liviu Dragnea.

Potrivit acestuia, viitoarea lege va introduce o formula de calcul a pensiilor care va tine cont de numarul de puncte si valoarea punctului de referinta, acesta din urma fiind stabilit pentru un stagiu mediu de cotizare de 25 de ani si indexat cu rata inflatiei.

Noua formula va intra in vigoare din anul 2021 deoarece este nevoie de recalcularea pensiilor pentru cei 5,2 milioane de pensionari din Romania, a precizat liderul PSD.

"Sunt bani de pensii si sunt bani nu numai de pensiile actuale, ci si de pensiile marite", a dat asigurari Liviu Dragnea.