Luni, este ultima zi in care procurorii isi pot depune candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror-sef al DNA.

"Nu uitati ca numirile precedente au fost facute, si folosesc o formula severa, au fost realizate uneori, uneori, pe baza unei intelegeri politice, sa nu zic un troc politic, pentru ca, ganditi-va, la DNA nu a fost procedura, nu a fost concurenta, nu v-ati alarmat ca nu sunt multi inscrisi, s-a transmis propun pe ..., sa reinvesteasca si atata tot. Nu uitati ca alta data numirea s-a facut in detrimentul unui aviz al CSM, Sectia de procurori, un aviz negativ, consultativ e adevarat, iar acum se spune decretul este nelegal, pentru ca are acelasi aviz consultativ si negativ. Cred ca unii dintre procurori au aceasta parere ca numirea se va face ca in precedent, pe baza unor intelegeri. Va asigur ca nu va fi asa ceva", a declarat Tudorel Toader, la sediul Ministerului Justitiei, potrivit Agerpres.

In opinia sa, cei care ar dori sa ocupe functia cunosc volumul de munca necesar "pentru a repune DNA-ul in parametri constitutionali".

"Pe de alta parte, cine vrea sa devina sef al DNA, eu nu cred ca nu sunt doritori, dar cei care ar dori sa devina procurori-sefi la DNA sunt convins ca stiu foarte bine realitatea de acolo. (...) Isi dau seama cat de multa munca este necesara pentru a repune DNA-ul in parametri constitutionali, pentru a-l face sa functioneze normal, pentru a reda increderea, daca a existat, romanilor in activitatea pe care o face Directia Nationala Anticoruptie. Prin urmare, acestea sunt dupa parerea mea motivele prudentei, rezervei in inscrierea pentru competitia de a deveni procuror-sef la DNA. Mai avem toti ziua de astazi, cand, repet, dupa parerea mea, vom avea candidati", a spus Toader.