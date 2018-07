"USR are un mecanism in ceea ce priveste europarlamentarele diferit de orice a fost in politica romaneasca de pana acum. Este, cumva, un festival al democratiei, in care locurile de europarlamentar de pe liste vor fi decise de membrii partidului prin referendum intern. Practic, oricine din partid poate sa se inscrie sa candideze si in masura in care convinge membrii va fi mai sus pe liste si va fi pe lista de locuri eligibile de europarlamentare", a afirmat Dan Barna.

El a adaugat ca "orice cetatean care isi doreste sa aiba o sansa sa devina europarlamentar" poate sa se inscrie in USR si sa participe la acest referendum intern.

"In momentul in care devii membru, poti sa candidezi. Daca ai un program sau experienta profesionala credibila si convingatoare pentru pozitia de europarlamentar... vor avea toate sansele sa fie pe aceasta lista. Spre deosebire de ceea ce a existat in politica dintotdeauna, in care un lider de partid sau comitet punea cu manuta 'primul e Gigel, al doilea Costel, al treilea, al patrulea Ionica', USR, ramanand fidel mesajului de partid democratic si partid transparent, va realiza aceasta lista prin consultare cu toti membrii prin vot", a declarat Barna, potrivit Agerpres.

Liderul USR a sustinut ca este "cel mai democratic si neconflictual mod" prin care pot fi alesi cei care au "cea mai mare credibilitate si experienta si care sunt capabili sa-i convinga" pe membrii partidului sa fie sustinuti. El a adaugat ca procedura va fi una "transparenta".

Anuntarea de candidaturi si campania interna vor dura doua luni, respectiv octombrie si noiembrie, urmand ca la sfarsitul acestei perioade sa se stie care este lista USR pentru europarlamentare, a mai precizat liderul USR.

In ceea ce il priveste, Barna a spus ca el nu vizeaza un mandat de europarlamentar pentru perioada urmatoare.

"Nu voi candida. Am fost numit de catre colegii mei sa ma ocup de managementul partidului. USR e in etapa de construire si dezvoltare si mi se pare important ca cel putin pentru urmatoarea perioada sa-mi aloc energia stabilizarii si cresterii partidului", a declarat acesta.

Dan Barna a precizat ca daca atunci cand a preluat partidul, in octombrie anul trecut, acesta avea undeva la 1.800 de membri, in momentul de fata are peste 4.000 de membri, trendul fiind unul crescator.

"Oamenii vin alaturi de USR si vin alaturi de varianta de Romanie la care noi lucram si pe care o propunem, o Romanie proeuropeana, o Romanie care sustine antreprenoriatul, o Romanie ca afara, prin afara intelegand Vestul Europei si tarile civilizate, si nu variantele Turcia, Rusia si alternativele mai mici", a conchis liderul USR.