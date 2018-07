Inspectia Judiciara a exercitat, in luna aprilie, o actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, referitor la refuzul de a se prezenta in fata Comisiei speciale de ancheta a Parlamentului. Raportul Inspectiei a fost transmis Sectiei pentru Procurori a CSM, potrivit Hotnews.ro.

"Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticorupti pentru manifestari care aduc atingere onoarei profesionale si prestigiului justitiei savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale, abateri disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) si s) din Legea nr. 303/2004. In motivarea actiunii s-a retinut ca procurorul sef al DNA a incalcat dispozitiile explicite ale Deciziei Curtii Constitutionale nr. 611 din 03 noiembrie 2017 prin refuzul de a se prezenta in fata Parlamentului Romaniei - Comisia speciala de ancheta a Senatului si Camerei Deputatilor pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din anul 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential si de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitie celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei", a transmis Inspectia Judiciara, la acea vreme, printr-un comunicat de presa.