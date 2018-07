"In acest moment nu este nici un candidat! Sunt convins de faptul ca maine vom avea candidaturi. In caz contrar se va relua procedura. Procedura se reia si in situatia in care candidatul/candidatii inscris/inscrisi este/sunt respins/ respinsi!", a precizat, pentru Mediafax, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, potrivit Hotnews.ro.

Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 09 – 30.07.2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie.

Procurorii pot depune cereri de inscriere, pentru functia de conducere vacanta, pana la data de 23.07.2018 (inclusiv), la Directia resurse umane din cadrul Ministerului Justitiei.

Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului si se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 24 iulie, participantii urmand a sustine, in perioada 25-27 iulie, un interviu cu ministrul Tudorel Toader. Rezultatul final se va afisa in data de 30 iulie.

Concursul a fost organizat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare din functia de procuror-sef al DNA a Laurei Codruta Kovesi, fiind obligat de o decizie a Curtii Constitutionale. Dupa revocare, sefia DNA a fost preluata de Anca Jurma, desemnata procuror-sef interimar pentru o perioada de sase luni.