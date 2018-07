Potrivit unui comunicat de presa transmis de MAE, editia a XXV-a a Cursurilor Internationale "Nicolae Titulescu" pentru tineri diplomati, desfasurata in perioada 14 -22 iulie la Poiana Brasov si Alba Iulia, a fost dedicata Centenarului Marii Uniri, avand ca tema Diplomacy, state building and statecraft: 100 years Romanian retrospective.

La cursuri au participat reprezentanti din 37 de tari: Albania, Algeria, Argentina, Armenia, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, R.P. Chineza, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Republica Islamica Gambia, Georgia, Irak, Kazahstan, Kenya, Letonia, Republica Libaneza, Libia, Lituania, Macedonia, Republica Maldivelor, Nigeria, Polonia, Qatar, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Sudan, Tadjikistan, Republica Unita Tanzania, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria si Romania, potrivit Agerpres.

In alocutiunea sa, conform sursei mentionate, ministrul Afacerilor Externe a subliniat importanta momentului Centenarului Marii Uniri, prilej de reflectie asupra trecutului si de proiectare a viitorului Romaniei si a evidentiat simbolistica orasului Alba Iulia.

Teodor Melescanu a mentionat faptul ca, la o suta de ani de la Marea Unire, Romania dovedeste, istoric, politic si economic, maturitate, conturandu-se ca ancora de stabilitate in regiune.

Totodata, ministrul roman a precizat proiectele importante pentru tara noastra in perioada urmatoare: Presedintia Consiliului Uniunii Europene, promovarea candidaturii Romaniei la un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite pentru perioada 2020-2021, candidatura pentru Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), pregatirea Summitului Initiativei Celor Trei Mari in luna septembrie 2018, ca teste esentiale pentru maturitatea statului roman, membru de incredere al comunitatii internationale.

Teodor Melescanu a subliniat, de asemenea, obiectivele strategice pe termen lung ale Romaniei: conturarea unui profil consolidat in Uniunea Europeana si NATO, dar si la nivel global.

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat profilul profesional al membrilor corpului diplomatic, criteriile de performanta pe care tinerii aspiranti la o cariera diplomatica trebuie sa le indeplineasca si a facut referire la personalitatea lui Nicolae Titulescu, diplomatul roman care ramane un model de urmat pentru tinerii diplomati din toata lumea, potrivit comunicatului MAE.

Ministrul Teodor Melescanu a precizat, totodata, relevanta celui mai important program de diplomatie publica al Ministerului Afacerilor Externe, ajuns la a XXV-a editie - Cursurile Internationale "Nicolae Titulescu", dedicat tinerilor diplomati din toate tarile cu care Romania are relatii diplomatice, initiativa care constituie, prin dezbaterile si prelegerile de inalt profesionalism, dar si prin vizitele culturale organizate, un foarte bun prilej de a cunoaste si a promova Romania si interesele de politica externa ale tarii.

La finalul ceremoniei, cursantilor editiei aniversare a Cursurilor Internationale "Nicolae Titulescu" le-au fost inmanate diplomele de participare.