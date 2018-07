"Saptamana trecuta (...) Parlamentul a adoptat o noua lege privind exploatarea resurselor energetice din Marea Neagra. Presedintele nu a promulgat-o inca, asa ca trebuie sa am grija, dar acel proiect de lege a fost prima data prezentat publicului (...) luni, 9 iulie, la ora 15.00 si adoptata la 22.00. Da, este foarte rapid, le dau credit pentru eficienta, dar incalca toate principiile transparentei si consultarii", a declarat Klemm, prezent la Festivalul de Film si Istorii de la Rasnov.

El a precizat ca in Romania exista investitori americani in fiecare sector economic semnificativ, de la IT, la agricultura, industria farmaceutica, banking, servicii financiare. Potrivit diplomatului, investitiile americane in Romania au crescut in ultimii ani si sunt intotdeauna imbunatatiri de facut astfel incat climatul de afaceri sa fie mai bun.

"De la inceput am indemnat guvernul roman sa fie mai predictibil in politica economica, fie ca e vorba de taxe, fie ca e vorba de legislatie, sa fie mai (...) transparent in schimbarile din politicile economice si sa consulte in mod autentic comunitatea de afaceri", a mai spus Hans Klemm, potrivit Agerpres.

Camera Deputatilor a adoptat, pe 9 iulie, proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore.

Proiectul a fost adoptat cu 175 de voturi "pentru", 30 "impotriva" si 30 de abtineri.

Proiectul de lege stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor/lucrarilor la sonde aferente operatiunilor petroliere, desfasurate de titularii de acorduri petroliere cu privire la perimetrele petroliere offshore, in conformitate cu prevederile acordurilor petroliere incheiate intre titulari si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.