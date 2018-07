"E una din marile probleme pe care le are Romania si care ne arata cum si-a batut joc PSD de cetatenii romani. Romania este, cred, tara din UE care are cele mai mari zacaminte de gaz natural. Cu toate astea, numai 35% din populatia Romaniei este racordata la reteaua de gaz. Va dau procentul din Ungaria, care nu prea are gaz - Ungaria are 90% din populatie racordata la reteaua de gaz. Din 2012, de cand a revenit la putere PSD, practic s-a modificat legea si, fiind competenta Ministerului Economiei, practic din momentul respectiv, de cand a revenit PSD la putere, in nicio localitate nu s-a mai infiintat nicio distributie de gaz", a declarat Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului PNL, in aceasta perioada, pretul lemnului de foc, cu care se incalzeste 65% din populatie, a crescut de patru ori si a creat probleme foarte mari, situatie care ar fi putut fi evitata daca localitatile ar fi fost conectate la reteaua de gaz.

Orban a facut referire la faptul ca au fost adoptate amendamentele la Legea Energiei, sustinute de PNL, prin care se va reveni la situatia din 2011, respectiv autoritatile locale vor avea posibilitatea de a infiinta distributii locale de gaz, fie ca serviciu public al localitatii, fie sub forma de concesiune catre firme private, care sa introduca reteaua de gaz si, ulterior sa o administreze.

"Speram ca, dupa aceasta modificare, Ministerul Economiei si companiile de gaz - Transgaz si Distrigaz - sa nu mai puna bete in roate autoritatilor locale, ci dimpotriva, sa sprijine toate autoritatile locale care vor sa infiinteze distributii locale de gaz", a punctat Ludovic Orban.

Cu o problema similara se confrunta si municipiul Toplita care, potrivit primarului Stelu Platon (PNL), are gazul introdus din anul 2010, dar "din motive absolut birocratice si legislative", timp de opt ani "Ministerul Energiei nu a scos la licitatie licenta de distribuire, dar nu a lasat nici comunitatile locale".

Primarul a sustinut ca municipalitatea este pregatita, dupa aparitia normelor metodologice, sa declanseze procedura de licitatie pentru incredintarea licentei de distributie catre o firma privata.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a participat la Zilele municipiului Toplita, la invitatia primarului liberal si a liderului PNL Harghita, Sebastian Buzila, si a subliniat ca este important sa fie prezent in Harghita, pentru a da un semnal clar de sprijin organizatiei liberale locale.