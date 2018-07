"Istoria va va condamna pentru inalta tradare. PSD parca a uitat ca este la guvernare si a intrat in logica unei campanii electorale premature. In loc sa se ocupe de treburile tarii, Daddy & company a inceput sa imparta promisiuni (a se citi minciuni), in stanga si in dreapta. Daca pana acum lansau vorbe in eter, acum au trecut la o propaganda inscrisa in ordonante de urgenta, care cuprind prevederi golite de continut. In sedinta de Guvern de joi, premierul Viorica Dancila a anuntat emiterea unei ordonante referitoare la aprobarea 'Programului de investitii in domeniul cultural'. Ar fi vorba despre un miliard de euro pentru achizitia de monumente istorice si construirea de obiective culturale. Nicaieri in ordonanta nu se prevede de unde vin acesti bani, cand vor fi alocati, despre ce obiective culturale este vorba. Se spune doar ca va fi un program multianual (nu este cuprinsa nici macar perioada in care se va desfasura acest proiect)", a scris Eugen Tomac, sambata, pe Facebook.

Acesta a mentionat ca, in schimb, in comunicatul Ministerului Culturii se spune ca ordonanta este in acord cu strategia culturala votata la Congresul PSD.

"Cine sa va creada ca acesti bani vor ajunge vreodata in investitii pentru cultura? Actualul ministru, George Ivascu, s-a dovedit total incapabil sa gestioneze Anul Centenarului, ingropand cel mai important eveniment din istoria Romaniei. Oare aceasta ordonanta nu este o diversiune 'culturala' pentru a ascunde incapacitatea ministrului Ivascu de a gestiona Centenarul? Oare nu se incearca ascunderea sub pres a celui mai mare esec de tara, din ultima suta de ani? Istoria va va condamna pentru inalta tradare si veti trai cu acest supliciu, peste veacuri. De aceea, poate nu este prea tarziu, PMP cere, din nou, DEMISIA ministrului Culturii, George Ivascu", a spus Tomac.

Guvernul a aprobat, joi, prin ordonanta de urgenta, programul de investitii in domeniul culturii, pentru implementarea caruia va fi alocata suma de un miliard de euro, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului.

"Este luata aceasta masura in contextul Centenarului Marii Uniri, avand in vedere faptul ca sustinerea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural duc la constientizarea valorii acestuia pentru comunitate si se intareste pozitionarea culturii ca important pilon al dezvoltarii durabile. Se aproba prin acest act normativ, in bugetul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, pentru implementarea acestui program, alocarea sumei de un miliard de euro, in baza careia se pot incheia contracte de finantare multianuale", a declarat Nelu Barbu la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.