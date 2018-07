"Ar putea fi o sesiune extraordinara parlamentara in ideea ca sunt niste legi care sunt prioritare, cum este cea privind spalarea banilor. In momentul acesta Guvernul evalueaza, dar, daca se constata..., pentru ca inteleg ca am fost actionati deja la Curtea Europeana si, decat sa platim sanctiuni, putem face o sesiune extraordinara. Proiectul de lege a plecat tarziu de la Guvern, este in Senat si atunci intr-o sesiune extraordinara sa fie adoptat si sa-l aducem la Camera. Dar in perioada aceasta Guvernul ar putea sa mai gaseasca si alte proiecte care, repet, au o anumita urgenta", a declarat Iordache.

Aceasta sustine ca sesiunea extraordinara ar putea avea loc in ultima saptamana a vacantei parlamentare, informeaza Digi24.

"In general, in ultima saptamana oricum sunt comisii si am spus ca, daca vor fi niste proiecte cu impact major, adica decat sa platim nu stiu cate penalitati pe zi, atunci putem sa facem o sesiune extraordinara ca sa rezolvam aceste chestiuni", a adaugat Iordache.