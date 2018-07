Aceasta a afirmat ca s-au facut tot felul de comentarii "rautacioase", cum ca a fost pusa in acest post pentru ca ar fi "omul lui Dragnea"."Va asigur ca in ceea ce priveste deciziile care se iau la nivelul ministerului nu ma consult cu presedintele Dragnea, nu-l intreb ce trebuie sa fac, cum trebuie sa fac, dar au fost situatii in care i-am sesizat anumite lucruri care a trebuit sa beneficieze de sprijinul coalitiei, de sprijinul colegilor de partid", a afirmat Carmen Dan.

In momentul in care a fost intrebata daca e "o crima" sa vorbesti cu presedintele de partid, ea a negat. "Nu cred ca e o crima. Eu incerc sa arat ca lucrurile acestea trebuie sa se desfasoare si asa se intampla - in interes pur institutional. Nu sunt acolo pentru ca ma bucur de un privilegiu, sunt acolo pentru ca mi s-a dat o responsabilitate si trebuie sa ma achit cat pot eu de bine de aceasta responsabilitate", a sustinut Dan.

Conform ministrului, "e o presiune" pe toate persoanele care intr-un fel sau altul sunt asociate cu Dragnea.

Intrebata, de asemenea, daca e "o crima" sa fii din Teleorman, Carmen Dan a raspuns: "Da, in conceptia unora e o crima. In Teleorman sunt oameni ca peste tot. (...) Intotdeauna m-a revoltat aceasta pozitionare si acest mod de a privi lucrurile. Nu putem sa scoatem judetul asta din Romania, sa-l aruncam in afara granitelor doar pentru ca din Teleorman sunt Liviu Dragnea, Viorica Dancila sau Carmen Dan, care, culmea, nu au ce sa-si reproseze. In fiecare zi, daca ne gandim la ceea ce se intampla in Guvern, ce se intampla in coalitie si in PSD, daca ne gandim si ne raportam la ceea ce se intampla in minister, se intampla lucruri bune", a declarat Carmen Dan, potrivit Digi24.