Principala prevedere a legii este infiintarea Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor in cadrul Parchetului General.

Joi, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a fost nevoit sa promulge legea, dupa ce a epuizat toate procedurile de contestare, si a solicitat Parlamentului reintroducerea in circuitul legislativ a Legilor Justitiei odata cu sesiunea de toamna.

"Dupa finalizarea tuturor procedurilor posibile de contestare, presedintele Romaniei este insa cel care trebuie sa promulge legile. In acest moment, in privinta Legii 304/2004, care priveste organizarea judiciara, am epuizat din pacate toate caile constitutionale pe care le am la dispozitie si prin urmare sunt obligat prin Constitutie sa promulg aceasta lege. Asta nu inseamna nici pe departe ca parcursul acestei legi s-a finalizat. Nici vorba. In virtutea atributiilor fundamentale pe care mi le confera Constitutia Romaniei, solicit in mod expres Parlamentului Romaniei ca imediat ce se reia sesiunea parlamentara - sesiunea de toamna - sa reintroduca aceste legi in circuitul parlamentar si sa le corecteze asa cum solicita cei avizati. Aceasta lege ridica multe probleme pe fond si contine dispozitii neclare, lipsite de coerenta, lipsite de previzibilitate", a precizat Iohannis, potrivit Agerpres.