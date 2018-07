Liderul liberal a fost intrebat daca a avut reactii din teritoriu, de la presedinti de organizatii sau de la simpli membri de partid, legate de recentele declaratii facute de Vasile Blaga dupa o intalnire cu liberalii fosti membri PDL.

"Am prezentat lucrurile asa cum au fost. Deci, domnul Blaga, dupa achitare, a avut o discutie cu mine, mi-a spus ca ar vrea sa aiba o discutie in special cu cativa fosti colaboratori apropiati din fostul PDL cu intentia clara de a-i mobiliza, de a ii aduce in dispozitivul de lupta al partidului. Si asta s-a intamplat. Orice alta speculatie privitoare la intalnirea care a avut loc la sediul PNL este neavenita. Sigur ca unii au fost ingrijorati, mai ales datorita modului cum a fost prezentata intalnirea de zona de media care este mai degraba sub influenta partidului de guvernamant, dar lucrurile sunt normale, PNL este coerent, unitar si in lupta cu PSD", a precizat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

El s-a referit si la organizatia PNL Dambovita si a infirmat posibila relatie tensionata dintre conducerea interimara a organizatiei si cei doi parlamentari PNL de Dambovita, Cezar Preda si Iancu Caracota.

"Nu cred ca e vorba de o relatie tensionata, parlamentarii PNL au fost alesi in judetul Dambovita de catre alegatorii PNL, ei trebuie sa actioneze impreuna cu organizatia judeteana pentru reprezentarea cetatenilor care le-au incredintat votul si, de asemenea, pentru a convinge cat mai multi cetateni ca PNL poate sa ii reprezinte si are solutiile potrivite pentru rezolvarea problemelor lor", a spus Ludovic Orban.

PNL Dambovita are, de cateva luni, un presedinte interimar, in persoana lui Gabriel Grozavu, iar pana la sfarsitul anului vor avea loc alegeri in filiala.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, este prezent, vineri, in judetul Dambovita, unde participa la manifestarile de Sf. Ilie care au loc in Bezdead si Gaesti. El se va intalni cu membri si simpatizanti din Titu si Pucioasa, iar la Targoviste va participa la o sedinta a Biroului Permanent Judetean al PNL Dambovita, unde va discuta despre initiativele liberalilor si despre pregatirea alegerilor din organizatia Dambovita.