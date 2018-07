"Stabilitatea functionarului este mai paguboasa si mai puternica decat inamovibilitatea judecatorilor sau imunitatea parlamentarului. Functionarul public este cel mai mare dusman al unei Romanii moderne, europene, civilizate si prospere. Stabilitatea acestuia in functie il face intangibil si atotputernic. Romania este paralizata de dictatura functionarimii. O veritabila Cosa Nostra-corupta, supradimensionata, birocratizata, slab pregatita, retrograda,care opune rezistenta la reforma si modernizare. Functionarul este mai presus de lege, de cetatean si stat, motiv pentru care isi permite sa fie arogant si dispretuitor in relatia cu cetateanul.

In ultimii zece ani, efectivele functionarilor din administratia publica centrala si locala s-au majorat cu peste 30%, in conditiile in care populatia tarii a scazut cu cateva milioane de locuitori. Despre salarii nu mai vorbesc. Au crescut cu peste 300%, fara a exista un sistem obiectiv de evaluare a performantei profesionale si de satisfacere a interesului cetateanului.Avem nevoie de o administratie reformata,supla,profesionalizata si eficienta care sa raspunda nevoilor comunitatii si cetatenilor.Din pacate Codul Administrativ nu raspunde acestui imperativ social", sustine Borza.

Intreaga analiza o puteti citi aici.