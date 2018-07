"Vor fi mult mai multi oameni din diaspora, romani din diaspora care vor veni tocmai datorita acestei masuri si asta e un lucru imbucurator. Evident ca USR sustine acest miting al romanilor din diaspora si avem mare incredere ca ei vor veni si la acest miting si vor veni si spre Romania. (…) Suntem intr-o situatie foarte proasta acum ca tara. Intr-adevar, parem ca alunecam spre zona de Rusia, spre modelul turcesc, spre modelul din Ungaria, ca alunecam in directia aia foarte clar. Romania a trecut peste mineriade si atunci parea sfarsitul lumii. (…) Dincolo de incrancenarea asta care e acum in societate (…) trebuie sa ne uitam ce urmeaza sa se intample mai departe si Romania va trebui reparata si repararea Romaniei se va face cu romanii din diaspora si cu romanii de la noi din tara care isi asuma si se implica si politic si civic in situatiile astea.

Eu cred ca daca ramanem sa luptam, la un moment dat o sa scapam de aceasta guvernare, o sa putem sa reparam Romania, o sa putem sa facem curat dupa PSD. (…) Avem aceasta perspectiva, insa trebuie sa ramanem implicati, si activi si uniti. Eu am incredere in asta si ca mitingul diasporei va fi un exemplu de astfel de implicare civica. (…) Oamenii acestia sunt componenta aia dinamica pe care o are societate noastra. Cei din diaspora, in mare masura, au vazut cum arata „o tara ca afara”, „afara” fiind Vestul. Ei vad realitatea din Romania asa cum o vede toata Europa, asa cum o vede si Departamentul de Stat American, si Comisia Europeana, si ambasadele si cetatenii europeni pe care-i intalnesc", a spus Barna la Realitatea TV, potrivit sibiu100.ro.