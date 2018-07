"In primul rand nu exista niciun conflict. Nu exista schimburi de replici intre ANAF si ministrul de Finante pentru ca eu nu am replici sau contre cu subordonatii mei. Daca ar fi aceste schimburi sau contre nu ar mai fi subordonatii mei. Eu o sa trimit o solicitare domnului presedinte al ANAF. Obligatia domniei sale este sa raspunda pana maine, sa spuna care au fost actiunile intreprinse si daca are un temei legal sa nu faca ce eu am spus. Daca nu raspunde cerintelor mele nu mai are calitatea de subordonat al meu", a declarat Teodorovici la Antena 3.

Anterior, acesta afirmase ca a cerut ANAF sa dovedeasca ca s-a solicitat la Cartea Funciara inscrierea acelui imobil ca fiind al statului si a primit de fapt o solicitare de radiere a sotilor Iohannis din Cartea Funciara.

"Am cerut ANAF sa-mi dovedeasca sau sa-mi spuna daca s-a cerut in mod clar catre Cartea Funciara inscrierea acelui imobil ca fiind al statului. Mi s-a trimis un document prin care: "Da, s-a trimis". M-am uitat. Am vazut ca au trimis de fapt o solicitare de radiere a familiei Iohannis din Cartea Funciara, nu ceea ce am cerut eu. Vor trebui acum sa faca o solicitare oficiala catre Cartea Funciara in care sa ceara practic ca acel imobil sa fie al statului. Si daca ei vor raspunde ca nu, macar vom sti ca aceasta cale nu poate fi urmata. Daca spun ca da, in ziua doi: notificarea sumei de plata, cu dobanzi...", a spus ministrul Finantelor.

Raspunsul lui Ionut Misa

"ANAF este organ de executare silita. ANAF pentru a executa o creanta trebuie sa aiba un titlu si pana in momentul de fata ANAF nu a primit de la Ministerul de Finante un titlu pe care ulterior sa il execute, un titlu care sa ateste ca statul roman este proprietarul acelui imobil. Cand ANAF va primi o adresa scrisa si un mandat de la Ministerul de Finante sa execute va asigur suta la suta ca va indeplini toate cerintele legale", a afirmat Misa.

In replica, Ionut Misa a declarat la Antena 3 ca, pentru a executa o creanta, ANAF trebuie sa aiba titlu, care sa ateste ca statul roman este proprietarul acelui imobil.Pe 5 iulie, Eugen Teodorovici a declarat ca actiunea de recuperare a sumelor incasate de familia Iohannis din chiria pentru imobilul pierdut in instanta a fost inceputa de Fisc, scrie Agerpres

"Obligatia domnului presedinte Ionut Misa (presedintele ANAF n.r) este de a face imediat orice demers legal pentru a recupera orice fel de suma, ca e de la domnul Iohannis, ca e o alta persoane fizica sau juridica... Este obligat sa faca, eu sper sa fi facut, tot ce trebuia sa faca conform legii. Vorbim de un fost ministru de Finante si actual sef al Fiscului. Mai ales ca eu am cerut ca si ministru de Finante acest lucru. Aceasta actiune a fost inceputa de Fisc. Imediat ce primesc aceste date o sa le prezint public", a spus Teodorovici.

El a subliniat ca, inca de la propunerea lui Ionut Misa ca sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala i-a cerut acestuia ca legea sa primeze si sa recupereze toate obligatiile catre stat.



"De la propunerea pe functia de sef al ANAF a domnului Ionut Misa am cerut foarte clar acestuia ca legea sa fie singura care sa primeze, unu. Doi la mana, aici, in categoria celor care sunt datori fata de stat sunt mai multe persoane fizice, persoane juridice, fata de care statul va actiona in sensul de a recupera toate obligatiile. Dupa aceasta declaratie (a presedintelui PSD Liviu Dragnea n.r), am cerut sefului ANAF sa imi prezinte o situatie clara cu actiunile pe care le-a intreprins pentru ca statul sa-si recupereze de la datornici, inclusiv de la presedintele Iohannis, sumele respective", a precizat ministrul Finantelor.

"Il intreb si acum pe dl Misa, care este presedintele ANAF, daca aceasta institutie, precum si onor Ministerul Finantelor, condus de dl Teodorovici, au de gand sa recupereze sutele de mii de euro de la dl presedinte Iohannis. Ii intreb acum daca au de gand, daca au atat de multi bani la buget si nu au nevoie de ei, poate dam drumul la o amnistie fiscala daca au atat de multi bani si nu mai au loc in cuferele de la Trezorerie. Ii intreb si eu, nu vreau sa ii intreb la telefon, ii intreb public pentru ca este o intrebare pusa de multe ori in studiourile de televiziune, o intrebare legitima, la care vad ca nu raspunde nimeni. E facuta si plangerea penala impotriva dlui Ioahnnis si nu numai, bineinteles o minge de ping-pong intre DNA, Parchetul de la Sibiu, adusa inapoi la DNA, pentru ca le e frica. Acolo discutam de niste case obtinute prin fals si sute de mii de euro care nu se dau inapoi la statul roman. Ca sa vorbim de chestiuni penale, unde nu mai sunt interpretari, sunt fapte dovedite de documente", a declarat Dragnea.

Aceste declaratii au venit dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, i-a intrebat public pe seful ANAF si pe ministrul Finantelor cand au de gand sa recupereze "sutele de mii de euro" pe care seful statului Klaus Iohannis trebuie sa le dea inapoi statului roman.