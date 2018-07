"Desi declaratiile lui Iohannis par ilogice, desi nu au niciun fel de noima - ca nu poti sa promovezi o lege si sa le ataci pe celelalte - totusi trebuie sa inteleaga toata lumea ca Iohannis vorbeste si reactioneaza dupa un punctaj pe care il primeste de la ceea ce numim noi ramasitele statului paralel. Si asta o face in contextul in care trebuie sa demonstreze celor care il sustin la Presedintie pentru un nou mandat ca isi face datoria pentru ei si ii apara ignorand si votul legal al Parlamentului Romaniei, dar si opinia publica in general si ca le face jocul in speranta ca acestia se vor tine de cuvant si il vor sustine pe el si nu pe Ciolos pentru o viitoare candidatura. Declaratiile pe care le face Iohannis de la Cotroceni trebuie sa fie interpretate in aceasta cheie politica - disperarea de a-si pierde locul foarte cald de presedinte si ca acesta poate sa fie luat de altcineva, iar in conditiile de astazi de dreapta care il are in vedere pe Dacian Ciolos si nu pe el", a declarat Stefanescu.

Potrivit secretarului general adjunct al PSD, incercarea de a dialoga, inclusiv din punct de vedere institutional, cu presedintele Iohannis "se demonstreaza a fi de prisos, pentru ca acesta se va opune in mod constant la tot ceea ce promoveaza alianta PSD-ALDE, indiferent de ce lege se promoveaza", scrie Agerpres.



"Si cu atat mai mult (se opune - n.r.) la Legile Justitiei care ii afecteaza foarte mult pe niste oameni foarte importanti, cu niste functii foarte grele si numite care continua inca de la masa rotunda sa creada ca ei sunt puterea in Romania, ca ei decid asupra a ce si cum, ca ei hotarasc cine traieste si cine moare politic si ca, intr-un final, ei sunt cei care hotarasc si cine va ajunge presedinte. Ceea ce este fals. Iar alianta PSD-ALDE lupta impotriva acestor oameni legal, constitutional, ii va readuce in matca lor, iar pe cei care au facut toate aceste jocuri mizerabile si celor care au facut niste abuzuri inimaginabile si halucinante cu siguranta ii va aduce in fata Justitiei", a adaugat Stefanescu.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a fost nevoit sa promulge Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce a epuizat toate procedurile de contestare, si a solicitat Parlamentului reintroducerea in circuitul legislativ a Legilor Justitiei odata cu sesiunea de toamna.

"Este clar ca Legile Justitiei trebuie revizuite si imbunatatite urgent in Parlament. Romania este membru cu drepturi depline in UE si din acest statut deriva si o serie de obligatii, inclusiv in ceea ce priveste functionarea Justitiei, functionarea integrata a Justitiei din Romania in spatiul european de Justitie. Este imposibil sa construim un sistem de justitie care contravine normelor europene. Este imposibil sa construim un sistem de justitie care ignora valorile europene. O nesocotire a concluziilor Comisiei de la Venetia ar insemna exact acest lucru - ar echivala cu o indepartare de facto a Romaniei de la valorile de baza europene", a declarat presedintele la Palatul Cotroceni.



Seful statului a anuntat totodata ca va sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor: "Referitor la a doua dintre aceste legi, Legea 303/2004, acum modificata, privind statutul procurorilor si judecatorilor, recent reexaminata de catre Parlament, voi sesiza Curtea Constitutionala cu solicitarea ferma de a tine cont de opiniile Comisiei de la Venetia", a aratat presedintele.