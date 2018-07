"Observ, nu fara amaraciune, ca domnul Iohannis abunda in declaratii stupide, folosind neadevaruri si pe alocuri chiar ineptii. Spre exemplu, a inceput prin a spune ca vrea sa se refere la cele mai dezbatute legi din spatiul public din ultima perioada - Legile Justitiei - iar apoi a afirmat ca acestea au fost dezbatute fara transparenta si intr-un timp foarte scurt. Asta ar fi unul dintre neadevaruri. Ineptia consta in faptul ca cere parlamentarilor ceva, orice ar fi acest lucru, in conditiile in care in Constitutie avem un text expres care spune ca parlamentarii sunt in slujba poporului, nu a unei persoane, fie ea si presedintele Romaniei, si ca orice mandat imperativ este nul. Eu constat ca nul este si discursul domnului presedinte, iar daca este sa-i fac un bilant al Presedintiei, as spune ca nula este si Presedintia. Poate schimba ceva in ultimul an, dar ma indoiesc", a afirmat senatorul PSD.

Pe de alta parte, a aratat acesta, chestiunea legata de Comisia de la Venetia "este citita prost si inteleasa deloc".



"Nicaieri in Constitutie, in procedura de legiferare nu apar entitati, fie ele cat se poate de respectabile, ceea ce inseamna ca ar duce la concluzia ca Parlamentul nu mai este unica autoritate legiuitoare si nu mai reprezinta vointa poporului roman, ci un fel de organ de executie al opiniilor din exterior, din corpul profesional selectat si asa mai departe. Si atunci e greu sa apuci un capat logic in tot ceea ce a spus domnul Iohannis astazi. Probabil ca asta este si motivul pentru a simtit nevoia sa vorbeasca scrasnit si sacadat, in ideea ca s-ar putea sa suplineasca si sa dea consistenta si coerenta discursului. E pacat, dar deja ne-am obisnuit, domnia sa se considera un oponent politic, un fel de politician de Opozitie, chiar daca indeplineste functia ce mai importanta in stat, isi indeplineste atributiile scrasnind din dinti si fiind obligat de Constitutie impotriva vointei sale, mai are sa ne spuna ca exercita si Presedintia Romaniei impotriva vointei sale, dar probabil ca asta este logica de campanie", a argumentat Serban Nicolae.

"Si lucrul flagrant, pe care l-am si sesizat in plenul Senatului, este ca, in toata aceasta perioada, singura persana cu functie publica, parte a procesului de legiferare, fie si prin institutia promulgarii legilor, care nu a initiat niciodata o dezbatere publica, un dialog constructiv, cu analize de opinii alternative in privinta Legilor Justitiei, este exact presedintele Romaniei. Cel care deplange lipsa dialogului si dezbaterii este cel care ar fi avut aceasta posibilitate si care nu a facut nici cel mai marunt gest in acest sens", a adaugat liderul senatorilor PSD.

Potrivit senatorului social-democrat, pe fond nu este nimic de luat din discursul presedintelui, niciun fel de element util, scrie Agerpres Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca a fost nevoit sa promulge Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce a epuizat toate procedurile de contestare, si a solicitat Parlamentului reintroducerea in circuitul legislativ a Legilor Justitiei odata cu sesiunea de toamna.

"Este clar ca Legile Justitiei trebuie revizuite si imbunatatite urgent in Parlament. Romania este membru cu drepturi depline in UE si din acest statut deriva si o serie de obligatii, inclusiv in ceea ce priveste functionarea Justitiei, functionarea integrata a Justitiei din Romania in spatiul european de Justitie. Este imposibil sa construim un sistem de justitie care contravine normelor europene. Este imposibil sa construim un sistem de justitie care ignora valorile europene. O nesocotire a concluziilor Comisiei de la Venetia ar insemna exact acest lucru - ar echivala cu o indepartare de facto a Romaniei de la valorile de baza europene", a declarat presedintele la Palatul Cotroceni..

Seful statului a anuntat totodata ca va sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor.