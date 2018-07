"Faptul ca a solicitat reexaminarea legii de catre Parlament nu este o cale de atac, este o sugestie, o opinie in legatura cu actul normativ. Alte posibilitati presedintele nu are, pentru ca in sistemul nostru constitutional presedintele nu are drept de veto. Faptul ca a solicitat reintrarea legii in circuitul parlamentar nu obliga Parlamentul cu nimic. Toti avem dreptul sa cerem, dar asta nu-i sperie cu nimic pe parlamentari", a spus Zegrean, potrivit Digi24.

"In acest moment, ce s-ar putea face, in opinia mea: ar putea Guvernul sa abroge aceste legi, printr-o Ordonanta de Urgenta. Cu posibilitate de a se pune in practica mai putin, pentru ca este guvernul aceleiasi formatiuni politice sau coalitii care conduce si Parlamentul, dar tehnic acest lucru ar fi posibil. In acea zi in care se publica in Monitorul Oficial legea respectiva, apare si o ordonanta care spune ca se amana intrarea in vigoare sau se abroga", a explicat Zegrean.

"Sigur ca nu se sfarseste lumea prin promulgarea acestor legi. O sa vina un alt Parlament si o sa le modifice, nu e prima data cand se intampla asta. In 2004 a fost un Cod penal care a fost publicat char in Monitorul Oficial, care nu a intrat in vigoare niciodata. Au mai fost incercari de a face praf legislatia", a mai spus Zegrean.