"Legile Justitiei au devenit cel mai dezbatut subiect public de cand PSD se afla la guvernare, ceea ce spune totul despre prioritatile acestui partid. Au inceput cu celebra Ordonanta 13 si au continuat cu modificarile legilor in Parlament. Suntem intr-o situatie delicata si asta numai si numai din cauza modului in care coalitia majoritara a stiut sa legifereze intr-un mod lipsit de transparenta. (...) Cu toate ca au fost nenumarate semnale de atentionare, inclusiv din CSM, care raspunde de independenta Justitiei, au legiferat cum au dorit. Si cum m-am exprimat acum cateva zile - legifereaza prost. Calitatea legiferarii este proasta si rezultatul este foarte, foarte ingrijorator", a precizat seful statului, intr-o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Iohannis: Voi sesiza CCR in legatura cu Legea 303/2004

"Referitor la a doua dintre aceste legi, Legea 303/2004, acum modificata, privind statutul procurorilor si judecatorilor, recent reexaminata de catre Parlament, voi sesiza Curtea Constitutionala cu solicitarea ferma de a tine cont de opiniile Comisiei de la Venetia", a anuntat seful statului intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni.

"In ceea ce priveste demersurile facute de mine ca presedinte, reamintesc ca am cerut in mod reperat reexaminarea acestor legi de catre Parlament, am trimis sesizari CCR si am sesizat Comisia de la Venetia. Dupa finalizarea tuturor procedurilor posibile de contestare, presedintele Romaniei este insa cel care trebuie sa promulge legea. In acest moment, in privinta Legii 304/2004 modificata, legea care priveste organizarea judiciara, am epuizat din pacate toate caile constitutionale pe care le am la dispozitie si, prin urmare, sunt obligat prin Constitutie sa promulg aceasta lege. Asta insa nu inseamna nici pe departe ca parcursul acestei legi s-a finalizat, s-a terminat. Nici vorba! In virtutea atributiilor fundamentale pe care mi le confera Constitutia, solicit in mod expres Parlamentului Romaniei ca, imediat ce se reia sesiunea parlamentara, sesiunea de toamna, sa reintroduca aceste legi in circuitul parlamentar si sa le corecteze, asa cum solicita cei avizati", a spus el.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu Legea 303/2004 privind statutul magistratilor si a cerut Legislativului ca, imediat ce se reia sesiunea parlamentara de toamna, sa reintroduca Legile Justitiei in circuitul parlamentar.El a solicitat in mod expres Parlamentului ca, imediat ce se reia sesiunea de toamna, sa reintroduca Legile Justitiei in circuitul legislativ, mentionand ca in acest moment, potrivit Constitutiei, va trebui sa promulge Legea 304/2004.Presedintele a subliniat ca acest pas este "absolut necesar" si "imposibil de evitat".

"Este imposibil sa se mearga mai departe cu o lege care a fost contestata in multiple feluri si care a primit un aviz negativ inclusiv de la Comisia de la Venetia. Aceasta lege inca ridica multe probleme pe fond si contine dispozitii neclare, lipsite de coerenta, lipsite de previzibilitate. Aceste deficiente pot afecta exigentele constitutionale si standardele europene si internationale in materie de independenta si buna functionare a sistemului de justitie", a precizat Iohannis.

Iohannis, despre politicieni

Presedintele a mai declarat ca niciun politician nu poate si nu trebuie sa tranzactioneze in propriul lui folos renuntarea la principiile pe care s-a construit Romania democratica dupa 1989.

"Niciun decident politic nu are mandat de la romani sa faca asa ceva. Faptul ca cineva sau un partid a fost ales sa conduca, inseamna ca a fost ales sa conduca Romania pentru romani, si nu pentru a scapa un lider politic de inchisoare", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

El a atras atentia parlamentarilor ca loialitatea acestora trebuie sa fie fata de romani, care isi doresc sa ramana in UE si ca Romania sa fie respectata in lume.

Iohannis solicita rediscutarea Legilor Justitiei in Parlament

"Este clar ca Legile Justitiei trebuie revizuite si imbunatatite urgent in Parlament. Romania este membru cu drepturi depline in UE si din acest statut deriva si o serie de obligatii, inclusiv in ceea ce priveste functionarea Justitiei, functionarea integrata a Justitiei din Romania in spatiul european de Justitie. Este imposibil sa construim un sistem de justitie care contravine normelor europene. Este imposibil sa construim un sistem de justitie care ignora valorile europene. O nesocotire a concluziilor Comisiei de la Venetia ar insemna exact acest lucru - ar echivala cu o indepartare de facto a Romaniei de la valorile de baza europene", a declarat presedintele la Palatul Cotroceni..

Seful statului a reamintit ca a cerut in mod repetat reexaminarea acestor legi in Parlament, a trimis sesizari catre CCR si a sesizat Comisia de la Venetia.



