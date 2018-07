"Ieri am avut o intrevedere cu presedintele Romaniei, dl Klaus Iohannis, pe tema pregatirii preluarii si exercitarii de catre Romania a presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Am discutat atat despre stadiul pregatirii dosarelor si temelor de interes, cat si aspecte tehnice legate de organizare, logistica si program. Intrevederea de ieri de la Cotroceni se inscrie in mecanismul de cooperare institutionala intre Guvern si Administratia Prezidentiala", a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de Guvern.

Dancila: Un miliard de euro pentru programul multianual de investitii in domeniul culturii

"Discutam in sedinta de astazi si despre programul de investitii in domeniul culturii. Este un domeniu care are nevoie urgenta de finantare multianuala pentru achizitia de imobile monumente istorice si bunuri culturale, construirea de bunuri culturale sau realizarea de lucrari de interventie, reabilitare sau modernizare a celor existente. Prin aprobarea unui program clar de investitii, putem pune in valoare monumente istorice, biblioteci, muzee, centre culturale, institutii de spectacole sau concerte. Pentru implementarea acestui amplu program de investitii vom pune la dispozitie suma de un miliard de euro, in baza careia se pot incheia contracte de finantare multianuale. Acest obiectiv a fost prins in programul de guvernare si este in acord cu obiectivele majore strategice cuprinse in Conventia nationala pentru cultura, votata la Congresul PSD din luna martie", a precizat premierul, la inceputul sedintei Executivului.

Viorica Dancila a mentionat ca au fost semnate contractele de finantare pentru demararea a doua proiecte culturale, in valoare totala de aproximativ 12 milioane de euro: Programul E-cultura: Biblioteca digitala a Romaniei si Programul monumente istorice - planificare strategica si politici publice optimizate.



"In anul Centenarului ne preocupa atat evenimente dedicate celebrarii Marii Uniri, cat si proiectele importante pentru generatiile urmatoare. Ma bucur sa anunt semnarea contractelor de finantare pentru demararea a doua mari proiecte culturale, in valoare totala de aproximativ 12 milioane de euro. Este vorba de Programul E-cultura: Biblioteca digitala a Romaniei si Programul monumente istorice - planificare strategica si politici publice optimizate. Prin E-cultura vor fi expuse in biblioteca digitala a Romaniei un numar de 550.000 de resurse culturale, va fi creata o platforma informatica de tip biblioteca digitala si catalog partajat culturalia.ro si nu in ultimul rand vor fi digitalizate si furnizate pe portalul europeana.eu aproximativ 200.000 de resurse culturale", a precizat ea.

Dancila a anuntat ca Programul monumente istorice - planificare strategica si politici publice optimizate vizeaza elaborarea Codului Patrimoniului Cultural, respectiv a strategiei nationale privind protejarea monumentelor istorice, scrie Agerpres

"Venim astfel in sprijinul autoritatilor si institutiilor publice centrale pentru o mai buna pastrate si protejare a monumentelor istorice. Aceste proiecte vor fi realizate din fonduri europene nerambursabile. Am incredere ca implementarea lor va decurge conform planului si ca vor contribui la promovarea culturii si identitatii noastre nationale", a spus ea.

In august vor incepe procedurile de atribuire pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov

Premierul a mentionat ca autostrada, care va avea aproximativ 115 kilometri lungime, "realizeaza legatura cu municipiul Brasov, unul dintre cele mai importante centre economice si turistice ale tarii, traversand axa turistica Sinaia - Busteni - Azuga - Predeal".

"Iata ca proiecte de investitii pe care noi le-am anuntat incep sa prinda contur si se fac pasi importanti in aceasta directie", a sustinut Viorica Dancila.