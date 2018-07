"Am prezentat, succint, in ultimele zile, prin intermediul unor materiale video, ceea ce eu si echipa mea am realizat in primii doi ani de mandat, precum si proiectele pentru perioada urmatoare. Nu ne-am laudat, ci doar am prezentat cu onestitate, lucrurile pe care le-am facut in domeniile pe care noi le consideram prioritare pentru Bucuresti. Daca nu am fi facut asta, publicul ar fi luat contact doar cu asa-zisele bilanturi facute de opozitia din Consiliul General, in fapt doar niste atacuri politice, bazate pe distorsionari ale adevarului, informatii scoase din context si afirmatii tendentioase.

In ciuda incercarilor adversarilor politici de a-l minimaliza, etichetandu-l ca simplu exercitiu de imagine, demersul meu a avut ca unica motivatie respectul pentru bucuresteni si nu este menit sa potenteze vreo candidatura a mea la alegerile europarlamentare sau prezidentiale, asa cum s-a tot speculat in ultima perioada. Vreau sa fie clar pentru toata lumea, imi voi duce mandatul de primar la bun sfarsit si nimic nu ma va putea abate din acest drum.

Bineinteles ca nu am rezolvat toate problemele Bucurestiului, multe dintre ele cronicizate de-a lungul timpului, ne straduim zi de zi sa gasim cele mai eficiente solutii, dar numai cineva rau intentionat sau care nu are contact cu realitatile din oras poate spune ca nu s-au facut progrese. Sunt, totusi, primar general de doar doi ani, nu de 20, un termen mult prea scurt pentru ca proiectele si initiativele noastre sa fie finalizate.

As vrea sa le multumesc pe aceasta cale consilierilor generali de la PSD si ALDE, care si-au facut cu onestitate si consecventa datoria fata de bucuresteni in acesti doi ani, precum si directorilor din Primarie, consilierilor si colaboratorilor mei, care mi-au fost alaturi in elaborarea, sustinerea si implementarea proiectelor. Iar bucurestenilor le garantez ca si in urmatorii doi ani voi munci zi-lumina pentru a obtine rezultatele pe care le-am promis. Si, in ciuda tuturor piedicilor si amenintarilor, a pesimistilor, adversarilor si detractorilor, le voi obtine!", a scris Gabriela Firea pe Facebook.