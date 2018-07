"Am aflat si eu ieri, la orele pranzului, de la cineva din media. Este problema Inspectiei Judiciare. Eu cred ca am facut referire expresa la elementele constitutive privind cele 2 infractiuni, art. 297 din Codul penal roman, art. 266 Codul penal din Germania. Vreau sa spun ca partea speciala a Codului penal este o disciplina destul de riguroasa", a aratat Toader, la MJ, potrivit Digi24.

Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a afirmatiilor facute de procurorul DNA Alexandra Lancranjan pe Facebook pe tema incriminarii abuzului in serviciu in legislatia germana, au declarat, miercuri, oficiali ai IJ.

Conform acestora, in cauza sunt efectuate verificari prealabile, care reprezinta o etapa premergatoare cercetarii disciplinare, competenta IJ fiind aceea "de a stabili daca exista indiciile savarsirii de catre magistrati a unei abateri disciplinare si de a se pronunta, dupa caz, in functie de rezultatul verificarilor".

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat recent ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, in contextul in care a fost publicata o postare pe pagina misiunii diplomatice germane la Bucuresti pe aceasta chestiune.

"Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania! Calitatea de functionar public sau european apare insa, ca element de agravare, in cazul mai multor infractiuni, precum: inselaciune, frauda in domeniul subventiilor, abuz de incredere, fals intelectual, falsificarea inregistrarilor tehnice, falsificarea de date cu forta probanta, constrangere, vatamarea corporala in exercitarea unei functii publice, obtinerea de declaratii prin forta, urmarirea penala a persoanei nevinovate, punerea in executare a unei sanctiuni impotriva unei persoane nevinovate, abuzul de incredere in afacerile externe, incalcarea secretului oficial, incalcarea secretului fiscal, determinarea subordonatilor la savarsirea unei fapte penale, abuzul sexual savarsit prin abuz de functie etc. Si in Codul penal din Romania sunt incriminate fapte concrete prin care functionarul public abuzeaza de pozitia pe care o are, precum: cercetarea abuziva, purtarea abuziva, falsul intelectual etc", a scris ministrul Justitiei saptamana trecuta pe Facebook.

Ulterior, procurorul Alexandra Lancranjan a precizat ca un om ''care se considera un profesionist al Dreptului'' trebuie ''sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat".

"Pentru un om care se considera un profesionist al Dreptului este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri. (...) Later edit: Cine vrea si poate lesne intelege ca art. 266 C. pen. german incrimineaza conduite intr-o paleta mult mai larga ca legiuitorul roman. Ba mai cuprinde si incalcarea unor obligatii ce decurg dintr-o conventie. Si nu are nici prag. Iar pentru aceasta constatare este suficienta Teoria generala a dreptului, anul I", a spus Lancranjan.