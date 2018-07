"Ieri, pe la ora 10 (miercuri - n.r.), nu era nimeni. Sa asteptam pana luni sa vedem daca se va inscrie cineva. Convingerea mea este ca se vor inscrie mai multi, mai multi decat atunci cand a fost procedura pentru DIICOT", a spus Toader, la intrarea in sediul MJ.

Ministerul Justitiei a anuntat pe 9 iulie inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie.

Conform MJ, procurorii pot depune cereri de inscriere pentru functia de conducere vacanta pana la data de 23 iulie, scrie Agerpres.

Cererile de participare la selectie vor fi insotite de dovada indeplinirii conditiilor de vechime, un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, un curriculum vitae, minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 5 ani, ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie si orice alte inscrisuri relevante.

Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si pe site-ul institutiei la data de 24 iulie, urmand ca in perioada 25 - 27 iulie candidatii selectati sa sustina interviurile cu ministrul Justitiei.

Rezultatele selectiei vor fi anuntate public pe data de 30 iulie.

"Propunerea/ propunerile ministrului Justitiei va fi/ vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui Romaniei in vederea numirii in functia de conducere. Calendarul aprobat va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi", preciza MJ.

Functia de procuror sef al DNA a ramas vacanta dupa revocarea de catre seful statului a Laurei Codruta Kovesi.