"Visul lui Dragnea de a aparea pe prima coperta a manualelor realizate in sistem de Editura Pedagogica in regim de monopol a esuat temporar si domnul Dragnea nu va aparea pe coperta manualelor. Si noi nadajduim ca in continuare manualele pentru copii vor fi rodul creativitatii, rodul unei competitii intre companii care sa genereze manuale cat mai interesante si cat mai folositoare copiilor", a spus Orban la sediul central al PNL.

CCR a admis, miercuri, cu unanimitate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate a Legii manualului scolar, formulata de 27 de senatori apartinand grupurilor parlamentare ale PNL si USR.

Curtea sustine ca Legea manualului scolar este neconstitutionala in ansamblul sau, deoarece nu a fost respectata procedura de legiferare in Parlament.

Orban: Sunt convins ca la intalnirea Iohannis-Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea

Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea.

"Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte i-a atras atentia doamnei prim-ministru, chiar daca nu cunosc continutul acestor discutii. Dar sunt convins ca presedintele - care intotdeauna a manifestat o preocupare si o atitudine extrem de ferma in privinta macelaririi Legilor Justitiei si in privinta emiterii unor acte normative care sa afecteze regimul drepturilor si libertatilor - a avut intotdeauna o atitudine ferma", a spus Orban, la sediul PNL.

El nu crede ca joi Guvernul va emite o ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, scrie Agerpres.

"Sper sa nu indrazneasca totusi sa comita o asemenea ticalosie care ar arunca Romania in aer. Oricat de deplasat, oricat de disperat ar fi Dragnea, aici e vorba de multi actori institutionali care ei vor raspunde in cazul in care se va lua o astfel de decizie si care isi vor asuma o raspundere imensa in plan personal. Si nu mi se pare ca multi dintre ei sunt dispusi sa faca lucrul respectiv", a explicat Orban.

El nu a dorit sa comenteze faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a iesit cu o pozitie dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila.

Orban a afirmat ca, din informatiile pe care le detine, sedintele conducerii Camerei Deputatilor si Senatului, care sunt programate joi, ar avea legatura cu forma in care a fost adoptata Legea privind taxarea off-shore.

Orban: Am avut o intalnire cu Blaga si Antonescu, dar nu am discutat despre europarlamentare

"Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL.

El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu cei doi.

"A fost o intalnire intamplatoare, in care este adevarat ca stabilisem intalniri cu amandoi, numai ca s-a intamplat sa ajunga aproape in acelasi timp. Si oricum, mi-a facut placere sa port o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga, care sunt, de fapt, cei care au semnat fuziunea intre Partidul National Liberal si Partidul Democrat Liberal dupa alegerile europarlamentare si am purtat o discutie foarte interesanta, mai mult referitor la trecut decat referitor la viitor", a precizat Orban.

El a adaugat ca la Consiliul National din 4 august vor fi stabilite criteriile, calendarul si procedura de desemnare a candidatilor pentru Parlamentul European.



"Vom aplica aceste criterii pentru orice candidatura care se va depune. Numai ca depunerea candidaturilor va incepe dupa aprobarea hotararii Consiliului National. (...) Au aparut liste fictive, liste false si, din pacate, in mare parte PNL este supus unui bombardament de fake news, de stiri false, care nu au legatura cu realitatea din partid. Ca atare, cine vrea sa candideze va trebui sa-si depuna candidatura dupa hotararea Consiliului National care va avea loc in data de 4 august si la finalul procedurii vom lua decizia de alcatuire a listei in conformitate cu criteriile pe care le vom stabili", a explicat Orban.

Liderul PNL a subliniat ca nu i-a cerut lui Crin Antonescu sa se implice mai mult in viata partidului.

"Nu i-am cerut, pentru ca stiu ca domnul Antonescu de fiecare data se implica atat cat doreste domnia sa si cum simte ca poate sa fie util PNL. Nu are nevoie domnul Antonescu de invitatii speciale. Daca domnul Antonescu simte nevoia de a face ceva, face", a afirmat Ludovic Orban.

Si Vasile Blaga a confirmat ca aceasta intalnire a avut loc, insa a precizat si el ca nu a vizat alegerile pentru PE.

"Saptamana trecuta am fost invitat de domnul Orban, am avut o discutie cu dansul, a venit si domnul Crin Antonescu. Am discutat in trei", a spus Blaga, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare.

Intrebat daca fostul presedinte al PNL Crin Antonescu ar trebui sa revina alaturi de partid, Vasile Blaga a raspuns: "Este punctul lui de vedere, cred ca ar fi un castig"