Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare de notificare oficiala in legatura cu legile respective, considerate problematice de catre Comisie. Ungaria va avea la dispozitie 30 sau 60 de zile pentru a raspunde temerilor exprimate de Bruxelles.

Daca raspunsul guvernului ungar este nesatisfacator sau nu este trimis in perioada mentionata de Comisia Europeana, aceasta din urma poate trece la urmatoarea etapa a procedurii de infringement, trimiterea unui aviz motivat, dupa care cazul poate ajunge in fata Curtii de Justitie a UE, daca este necesar.

Partidul Fidesz, aflat la guvernare la Budapesta, a reactionat, afirmand ca "inca o data Bruxelles-ul il apara pe Soros si incearca sa puna Ungaria sub presiune".

Comisia Europeana este "puternic influentata de reteaua Soros si ii promoveaza politica pro-migratie", a declarat Janos Halasz, purtatorul de cuvant al grupului parlamentar al Fidesz. El a sustinut ca renuntarea la legile in virtutea carora migrantii nu se pot stabili in Ungaria va servi 'in mod evident intereselor retelei Soros si politicienilor aliati de la Bruxelles' care isi continua eforturile de a "inunda Europa cu migranti din motive ce tin de speculatii politice sau financiare".

''Insistam ca Ungaria nu va fi o destinatie pentru migranti si nu putem accepta ca migrantii sa fie incurajati in mod deschis sa ocoleasca legile ungare si europene'', a adaugat Halasz, potrivit Agerpres.

La 20 iunie, parlamentul ungar a adoptat pachetul de legi numit 'Stop Soros', care face posibila incriminarea ajutorului acordat de ONG-uri solicitantilor de azil, o intiativa controversata a guvernului Viktor Orban, sfidand astfel Uniunea Europeana si grupurile pentru apararea drepturilor omului.

Noua lege prevede o pedeapsa de pana la un an de inchisoare pentru orice individ care acorda ajutor unei persoane care intra ilegal in Ungaria dintr-o tara din afara spatiului Schengen, daca viata persoanei in cauza nu este in pericol imediat.

Setul de prevederi denumit oficial 'Stop Soros' il are in vedere pe omul de afaceri american de origine ungara George Soros, devenit in ultimii doi ani 'oaia neagra' a lui Orban, care il acuza ca a pus la cale un val de imigratie in directia Uniunii Europene, acuzatii respinse de cel vizat.

Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional) a criticat deja unele parti ale noii legislatii, sustinand ca ele ar impiedica grav functionarea ONG-urilor legale.