Marti seara, Teodorovici a subliniat ca doar 17 miliarde de lei pot fi recuperate din datoria totala de 100 de miliarde de lei, pe care o au companiile si persoanele fizice catre stat.



"Si persoanele fizice si persoanele juridice intra in 100 de miliarde, 17 miliarde ar fi suma recuperabila, iar 3 miliarde ar fi suma aferenta persoanelor fizice. Daca este favorabila economiei noastre stam la masa, propunem un mecanism foarte clar si daca totul e ok, luam o astfel de decizie ca economia sa aiba de castigat".

"Este corect, si acest lucru, am spus in 2015 ca trebuie sa ne uitam si la cei care fac eforturi pentru a achita la timp aceste obligatii, iar in alte situatii se intampla altfel. Trebuie vazut care au fost motivele care au dus la situatii de acest gen, ca poate genera situatii fara iesire. Va fi o discutie, nu ia nimeni masuri asa fara sa nu discutam cu toti cei implicati, sa vedem care sunt avantajele. Ea trebuie luata in acest an, ne dorim ca tot ce avem de reglat trebuie sa se intample in acest an, masiv si cat mai repede, pentru ca in viitor sa fie investitii in toate zonele economiei, tu ca stat sa incurajezi investitiile publice."

"Ministerul de finante nu are altceva in discutie decat cele care vin sa sprijine mediul economic, nu exista altceva la minister, vreo idee ascunsa, e dialog constant, normal parteneriat fie ca sunt persoane fizice, fie juridice", a declarat Teodorovici, potrivit Digi24.