"S-a admis in sensul ca textele criticate sunt constitutionale in masura in care recunosc dreptul la libera circulatie si la sedere pe teritoriul Romaniei. Nu ne-am pronuntat cu privire la recunoasterea casatoriei. Am recunoscut in spiritul deciziei Curtii de Justitie a Uniunii Europene. (...) Decizia (CJUE - n.r.) ne recomanda sa nu blocam accesul la libera circulatie si la sedere pe teritoriul Romaniei. La asta ne-am referit. Sunt constitutionale in masura in care recunosc cele doua drepturi", a anuntat miercuri presedintele CCR, Valer Dorneanu.

CCR a luat in dezbatere miercuri sesizarea referitoare la articolul privind nerecunoasterea casatoriilor dintre persoane de acelasi sex, respectiv o exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 alin. (2) si (4) din Codul civil.

Art. 277 din Codul civil - Interzicerea sau echivalarea unor forme de convietuire cu casatoria - prevede la alin. (2): "Casatoriile dintre persoane de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani, fie de cetateni straini nu sunt recunoscute in Romania; iar la alin. (4) - Dispozitiile legale privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European raman aplicabile".

In iulie 2016, Asociatia ACCEPT si Coalitia anti-discriminare au prezentat cazul sotilor Relu Adrian Coman si Robert Clabourn Hamilton, cetatean american, care au dat in judecata statul roman in urma refuzului de recunoastere a casatoriei lor care a fost oficiata in 2010 la Bruxelles, scrie Agerpres.

Ulterior, pe 29 noiembrie 2016, CCR, sesizata in acest caz, a decis suspendarea cauzei pana la primirea raspunsurilor la un set de intrebari adresate CJUE, stabilind ulterior mai multe termene de control.

Pe 5 iunie 2018, CJUE a stabilit, in cauza privindu-i pe cetateanul roman Relu Adrian Coman si pe partenerul sau de acelasi sex, cetateanul american Robert Clabourn Hamilton, ca statele membre ale Uniunii Europene nu pot impiedica libertatea de sedere a unui cetatean al UE prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, cetatean al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor.

Sesizata de CCR, CJUE arata ca notiunea de "sot", in sensul dispozitiilor dreptului Uniunii privind libertatea de sedere a cetatenilor UE si a membrilor familiilor lor, include sotii de acelasi sex.

Desi statele membre sunt libere sa autorizeze sau sa nu autorizeze casatoria homosexuala, ele nu pot impiedica libertatea de sedere a unui cetatean al Uniunii prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, cetatean al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor, a statuat CJUE.

Curtea afirma insa ca obligatia unui stat membru de a recunoaste, exclusiv in scopul acordarii unui drept de sedere derivat unui cetatean al unui stat non-UE, o casatorie homosexuala incheiata intr-un alt stat membru conform dreptului acestui stat nu aduce atingere institutiei casatoriei in acest prim stat membru si nu impune acestui stat membru sa prevada, in dreptul sau national, institutia casatoriei homosexuale.