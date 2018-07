"Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu ca urmare a schimbul de replici dintre ministrul justitiei, domnul Tudorel Toader, si doamnei procuror Alexandra Carmen Lancranjan de la Directia Nationala Anticoruptie.

Lucrarea a fost inregistrata la Directia de inspectie judiciara pentru procurori. Verificarile prealabile urmeaza a fi efectuate in conformitate cu dispozitiile art.45 alin.2,3 si 4 lit. b din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata si ale art.12-19 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre Inspectia Judiciara", arata Inspectia Judiciara, potrivit digi24.ro.

Initial, Tudorel Toader a tinut sa faca precizari in urma postarii pe Facebook a Ambasadei Germaniei la Bucuresti, potrivit careia urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin mai multe legi in Germania, procurorul Alexandra Lancranjan a venit cu cateva completari in acest sens, contrazicandu-l pe ministrul Justitiei.

"Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania! Calitatea de functionar public sau european apare insa, ca element de agravare, in cazul mai multor infractiuni, precum: inselaciune, frauda in domeniul subventiilor, abuz de incredere, fals intelectual, falsificarea inregistrarilor tehnice, falsificarea de date cu forta probanta, constrangere, vatamarea corporala in exercitarea unei functii publice, obtinerea de declaratii prin forta, urmarirea penala a persoanei nevinovate, punerea in executare a unei sanctiuni impotriva unei persoane nevinovate, abuzul de incredere in afacerile externe, incalcarea secretului oficial, incalcarea secretului fiscal, determinarea subordonatilor la savarsirea unei fapte penale, abuzul sexual savarsit prin abuz de functie etc. Si in Codul penal din Romania sunt incriminate fapte concrete prin care functionarul public abuzeaza de pozitia pe care o are, precum: cercetarea abuziva, purtarea abuziva, falsul intelectual etc", a fost prima postare a lui Tudorel Toader.

Apoi, a venit cu o completare specificand: "Cine vrea si poate, lesne intelege diferentele dintre elementele constitutive ale infractiunilor din art.266 C penal german si art.297 C penal roman! In acest sens, in scurt timp, va fi disponibil 'Codexul penal european', in curs de aparitie la editura C H Beek!

Procurorul Alexandra Lancranjan a reactionat, mentionand: "Cine vrea si poate, lesne intelege ca Art.266 C.pen.german incrimineaza conduite intr-o paleta mult mai larga ca legiuitorul roman. Ba mai cuprinde si incalcarea unor obligatii ce decurg dintr-o conventie. Si nu are nici prag. Iar pentru aceasta constatare este suficienta Teoria generala a dreptului, anul I".