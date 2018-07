Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a anuntat ca legea privind infiintarea FSDI a fost declarata neconstitutionala, deoarece acest fond nu trebuia infiintat printr-o lege, ci printr-o hotarare de Guvern.

In sesizarea transmisa Curtii, presedintele Iohannis spunea ca legea incalca mai multe articole din Constitutie si cerea sa fie declarata neconstitutionala in ansamblul sau.



"Instituind prin lege infiintarea FSDI, Parlamentul a nesocotit dispozitiile art. 1 alin. (4) din Constitutie in componenta sa referitoare la separatia puterilor in stat, reglementand intr-un domeniu ce tine de competenta de reglementare a autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, viciu de natura sa antreneze - conform jurisprudentei instantei constitutionale - neconstitutionalitatea legii in ansamblul sau", afirma seful statului.

El subliniaza ca referirea din titlul legii criticate si la 'modificarea unor acte normative' nu schimba aceasta stare de lucruri, intrucat modificarile aduse OUG 159/1999 privind infiintarea Companiei Nationale 'Loteria Romana' SA, respectiv OUG 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale 'Imprimeria Nationala' SA sunt simple modificari de corelare legislativa devenite necesare ca urmare a infiintarii Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, scrie Agerpres.

"In jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a stabilit ca exercitarea arbitrara de catre Parlament a competentei sale de legiferare, prin adoptarea de legi in domenii ce revin in exclusivitate in competenta decizionala a autoritatilor administrative, concretizata in acte normative cu caracter infralegal (administrativ), incalca si dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie, cu riscul de a transforma legiuitorul in autoritate publica executiva", adauga seful statului, amintind de decizia CCR nr. 777/2017.

Presedintele mai sustine ca, prin obiect, scop, strategia investitionala, modul de selectare a conducerii si modalitatea de instrainare a actiunilor sau activelor din proprietatea FSDI, legea criticata incalca prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie.

Iohannis arata ca norma ce reglementeaza organizarea si functionarea FSDI prin raportare exclusiva la prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si la cele ale legii criticate este lipsita de previzibilitate, fiind astfel incalcate dispozitiile din Constitutie, intrucat exclude de la aplicare orice alte reglementari specifice pietei de capital sau fondurilor de investitii.



Seful statului considera ca astfel FSDI va functiona fara sa se supuna vreunei norme prudentiale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara sau de alt for statal care sa ii controleze soliditatea, desi patrimoniul sau va include societati de interes strategic.

Presedintele mai arata ca legea criticata este neclara si sub aspectul lipsei oricaror mentiuni referitoare la monitorizarea FSDI de catre orice alta autoritate, inclusiv de catre Eurostat pe perioada existentei acestuia. De asemenea, el arata ca in conturarea regimului juridic al FSDI nu se regasesc trimiteri referitoare la normele europene incidente si obligatorii pentru desfasurarea activitatii unui astfel de fond.

In opinia sa, solutia legislativa privind capitalul social al FSDI, in valoare de 9.000.000.000 lei, si includerea in cadrul Fondului a unor companii ce in ultimii ani au inregistrat pierderi (de exemplu CFR, Posta Romana, CE Oltenia) este de natura sa afecteze interesul national in activitatea economica.

Si liberalii au sesizat Curtea Constitutionala referitor la legea privind infiintarea FSDI, sesizarea fiind semnata de 66 de deputati.



Ei reclama, printre altele, incalcarea principiului bicameralismului si incalcarea principiului separatiei si echilibrului puterilor.

"Infiintarea unei societati pe actiuni reprezinta o activitate ce trebuia realizata printr-o reglementare secundara si nu printr-un act care are forta legii. In aceasta situatie, Parlamentul Romaniei a incalcat separatia puterilor in stat prevazuta de art. 1 alin. 4 din Constitutia Romaniei, reglementand intr-un domeniu care este in competenta autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, viciu care afecteaza legea in ansamblul sau", se arata in sesizarea PNL.

USR anunta pe 15 iunie ca a contestat la Curtea Constitutionala aceasta lege.

Primul motiv de neconstitutionalitate invocat de USR este ca se incalca atributiile Parlamentului prevazute in Constitutie, deoarece infiintarea operatorilor economici nu poate fi realizata prin lege de catre Parlament, ci de catre Guvern. Un alt motiv de neconstitutionalitate este acela ca legea a fost adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului, forma adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, fiind substantial diferita de cea adoptata de Senat.

Sesizarea a fost semnata de 27 de deputati ai USR, 12 deputati de la PMP si 12 parlamentari neafiliati.