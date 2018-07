"Valcov si Teodorovici strang bani pentru europarlamentare!



Acum 2 zile adevaratul ministru de finante si premier a “zburdat” intr-un interviu la o televiziune prietena puterii, pe teme economice. Reactiile nu au intarziat sa apara.



Dupa acest interviu am inteles de ce sunt atat de multe sincope in programul de guvernare. Mai mult, am inteles de ce implementarea programului de guvernare a dus la cresterea galopanta a preturilor, a dobanzilor, a deficitelor si in general la destabilizarea economiei.

Acum, este clar pentru toata lumea ca Valcov nu are experienta nici practica dar nici teoretica in adminstrarea unei economii si mai ales este strain de tot ce inseamna sector privat.

Nu comentez mai mult dar vreau sa atrag atentia asupra unei idei care mi se pare extrem de periculoasa. Idee lansata in spatiul public atat de Valcov cat si de asistenul sau Teodorovici. Acesti Pic si Poc ai finantelor romanesti au anuntat ca urmeaza o aministie fiscala.

Pe langa faptul ca nici ei nu stiu daca este doar pentru persoane fizice sau si persoane juridice, acest anunt este toxic pentru finantele Romaniei. Pic si Poc ii anunta pe toti evazionistii sa stea linistiti pentru ca ei le vor sterge datoriile in Anul Centenar. Este evident ca toti prietenii lor, si sunt multi, vor sta linistiti.

Prima ticalosie este ca folosesc Centenarul pentru a justifica amnistia fiscala

A doua ticalosie este ca in aceleasi declaratii publice, PIC si POC recunosc ca sunt incomptenti si ca ei nu sunt in stare sa recupereze aceste datorii (90% ale companiilor de stat). Oare sunt doar incompetenti sau au si un interes personal aici si nu vor sa recupereze aceste datorii?

Totusi, nicio clipa nu au vorbit despre companiile si persoanele fizice care si-au platit in mod onest toate datoriile.

Toate acestea in conditiile unui deficit bugetar record.

Va aduc aminte ca inainte de anuntarea acestei amnistii fiscale, acum 2 luni de zile , ANAF a demarat un program mamut de recuperare a datoriilor. Romanii au primit acasa notificari referitoare la sume restante de 6 ani. Acum avem dovada ca atat ANAF cat si a ministrului de finante nu pot implementa cu succes o reforma fiscala. Despre ce fel de informatizare si modernizare a ANAF vorbea domnul Teodorovici?

De ce solutiile PSD sunt doar pentru evazionsiti, puscariasi, oamenii cu dosare penale si niciuna pentru persoanele si companiile oneste si responsabile?", a scris Florin Citu pe Facebook.