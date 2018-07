"Nu a fost vorba in sedinta de Guvern despre un act privind amnistia si gratierea. (...) O sa fie si joi sedinta de Guvern, ora deocamdata nu v-o pot comunica. Biroul de presa va anunta", a spus Barbu, aratand ca ordinea de zi pentru reuniunea de joi va fi anuntata in acea zi.

Purtatorul de cuvant al Executivului a subliniat ca in sedinta de marti nu s-a discutat despre informatiile referitoare la amnistie si gratiere, scrie Agerpres.

El a explicat motivele pentru care saptamana aceasta au loc doua sedinte de Guvern: "Pentru ca in aceasta zi a fost adoptat un act foarte important, acea OUG privind mediul, care nu suporta amanare si s-a luat decizia sa se faca aceasta sedinta pentru a se adopta acest act, pe de-o parte. Pe de alta parte, stiti foarte bine ca, avand in vedere ca se apropie vacanta parlamentara, sunt acte normative ce au nevoie de adoptare si nu suporta amanare si, in functie de avizele care vor veni atunci, joi vor fi puse pe ordinea de zi a sedintei de Guvern".

Guvernul a aprobat achizitionarea de elicoptere pentru gestionarea situatiilor de urgenta

Ordonanta de urgenta care vizeaza achizitia de elicoptere si simulatoare de zbor pentru gestionarea situatiilor de urgenta a fost aprobata de Guvern, finantarea urmand a fi asigurata din fonduri nerambursabile prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

"Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a fost desemnat drept unitate de achizitii centralizate in acest sens, Ministerul Afacerilor Interne intentionand sa suplimenteze dotarea Inspectoratului General de Aviatie cu 22 de elicoptere, 10 elicoptere usoare si 12 elicoptere medii/grele si cu cel putin un simulator de zbor. Aceste aparate vor imbunatati substantial capacitatea de raspuns si de pregatire in cazul situatiilor de urgenta de amploare si intensitate deosebita", a declarat Nelu Barbu, marti, la Palatul Victoria.

Purtatorul de cuvant al Guvernului a adaugat ca achizitia se va face din fonduri nerambursabile prin POIM, din care MAI beneficiaza de aproximativ 600 de milioane de euro.

"Din aceasta suma au fost alocate aproximativ 170 de milioane de euro pentru achizitia de elicoptere. In perioada urmatoare, IGSU va initia o licitatie deschisa avand ca scop incheierea unui acord cadru pentru satisfacerea necesitatii ministerului", a mai spus Nelu Barbu.