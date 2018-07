"Obiectivul central al masurilor introduse prin acest act normativ este de a creste rata de reciclare a deseurilor si de a pune astfel Romania pe harta europeana a reciclarii si a economiei circulare. Mai simplu spus, masurile introduse prin aceasta ordonanta de urgenta aduc o schimbare de abordare in materie de gestionare a deseurilor, astfel incat sa ne obisnuim sa nu mai tratam deseurile ca pe ceva inutil, ci ca pe o resursa care merita si trebuie sa fie valorificata", a explicat Viorica Dancila in deschiderea sedintei de Guvern.

Premierul a mentionat ca principale masuri avute in vedere in actul normativ, care vor fi aplicabile incepand din 2019, "garantia pentru ambalajele reutilizabile si introducerea unor indicatori de performanta atat pentru societatile de salubrizare, cat si pentru statiile de sortare, precum si pentru incurajarea colectarii separate a deseurilor la sursa si detalierea modului de aplicare a tarifului diferentiat la populatie".

"De asemenea, este stabilit rolul fiecarui actor din lantul de gestiune a deseurilor, incepand de la obligatiile cetatenilor, colectorilor, operatorilor de salubritate si terminand cu cele ale producatorilor, reciclatorilor si autoritatilor publice locale. De asemenea, a fost schitat un calendar etapizat pentru inlocuirea ambalajelor de unica folosinta in pregatirea strategiei europene pentru produsele de plastic de unica folosinta", a adaugat Dancila.

Discutii despre accizele la motorina

"Discutam astazi si de un proiect de hotarare care vine in sprijinul transportatorilor de marfuri si persoane. Este vorba de hotararea care stabileste conditiile si procedurile de aplicare a schemei de ajutor de stat referitoare la accizele la motorina utilizata de transportatori. Evitam prin aceasta masura cresterea preturilor la transportul rutier de marfuri si persoane si implicit majorarea preturilor pentru alte produse si servicii. Bugetul estimat de ajutor este de 60 de milioane de lei, cu posibilitatea suplimentarii", a declarat premierul in deschiderea sedintei de guvern, scrie Agerpres

Dancila a adaugat ca numarul total estimat de beneficiari pe intreaga durata de valabilitate a schemei ajutorului de stat este de aproximativ 1.500.

Dancila: Este nevoie de finalizarea evaluarii pagubelor produse de inundatii

Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca este nevoie de finalizarea evaluarii pagubelor produse de inundatii, evidentiind totodata ca este necesara o schimbare de optica, in sensul de a se pune accent pe prevenire.

"Desi am primit vesti bune de la meteorologi, avem in continuare in atentie situatia provocata de inundatii. Am discutat cu colegii mei ministri. Este nevoie de finalizarea evaluarii pagubelor si masuri de interventie pentru remedierea acestora. De asemenea, (...) avem nevoie de o schimbare de optica, in sensul de a pune accent pe prevenire. Si in acest sens am stabilit, impreuna cu ministrii, cateva directii de actiune", a spus Dancila, in debutul sedintei Executivului.

Ea a spus ca va merge pe teren pentru a verifica modul in care au fost puse in aplicare masurile pentru sprijinirea oamenilor afectati de inundatii.

"Am mers alaturi de oameni atunci cand au fost afectati de inundatii. Voi merge si de acum incolo pe teren, pentru ca vreau sa verific cum au fost puse in aplicare masurile luate pentru sprijinirea lor si, in acelasi timp, de ce au nevoie pentru ca sa poata reveni la normal", a afirmat Dancila.