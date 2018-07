"Liviu Dragnea isi doreste aceasta OUG si eu cred ca este si redactata, ca Viorica Dancila n-ar avea nici o ezitare s-o treaca prin sedinta de Guvern si ca (Darius) Valcov este direct implicat in redactarea acestei Ordonante, va pot garanta 100%, fara sa am dovezi, dar mi-as pune toti banii pe un astfel de pariu. In acelasi timp, sper ca nu va avea sustinerea celor de la ALDE.

Eu am convingerea ferma ca se doreste o astfel de Ordonanta, gen OUG 13 si ca s-a lucrat la ea si ca este un plan in lucru, in desfasurare (...). Cred insa ca acum fata de anul trecut e mai putin posibil ca o astfel de OUG sa fie votata in Guvern, pentru ca ne apropiem de anul 2019 si sunt alegeri prezidentiale, iar ambitiile lui Tariceanu de a candida si de a lua voturi si din stanga si din dreapta sunt evidente, sunt asumate, practic. Desi nu a spus cu subiect si predicat, toata lumea stie ca acesta isi doreste sa candideze, iar o Ordonanta de Urgenta trecuta acum prin Guvern, cu sustinerea ALDE si evident a ministrului Justitiei asumat de ALDE ar fi un dezastru electoral pentru Tariceanu", a spus Ivan, citat de hotnews.ro.