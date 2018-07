"Am initiat in acesti doi ani mai multe proiecte menite sa vina in ajutorul categoriilor defavorizate, pe de o parte, dar si sa stimuleze tinerii sa-si intemeieze familii si sa aduca pe lume copii. Solidaritatea sociala este o alta prioritate a mandatului meu de Primar General si vom continua, in anii urmatori, sa propunem proiecte in aceasta directie", a scris Firea pe Facebook.

"Dupa o lunga perioada caracterizata prin lipsa de actiune in acest domeniu, si ma refer la domeniul social, in ultimii doi ani a fost acordata o atentie speciala programelor sociale. La propunerea primarului general, CGMB a aprobat acordarea urmatoarelor stimulente, menite sa ajute categoriile defavorizate, dar si sa incurajeze tinerii sa isi intemeieze familii si sa aduca pe lume copii", a spus Firea.