"Relatia cu Liviu Dragnea e foarte buna. Eu vad, citesc in ziar si ma minunez in fiecare zi, tot felul de enormitati. Vorbim la telefon de mai multe ori pe zi, ne-am vazut astazi, ne-au urmarit ziaristii, n-am vrut sa se stie ca avem o intalnire, nu se poate nimic, la Parlament, in Romania nu se poate...", a declarat Calin Popescu-Tariceanu luni seara, la TVR 1.

Intrebat despre relatia la zi cu presedintele Klaus Iohannis a raspuns sec: "Institutionala".

Fiind chestionat daca relatia cu seful statului este una "institutional buna" sau "institutional proasta", Tariceanu a spus: "Nu are cum sa fie nici proasta, nici buna, este pur institutionala".

"Cand sunt chestiuni care privesc institutiile noastre, le rezolvam si...", a completat Tariceanu, potrivit Agerpres.

Liderul ALDE a spus, de asemenea, ca relatia cu premierul Viorica Dancila este una "buna". "Iar eu vreau sa va spun ceva, o sustin, incerc sa-i impartasesc, cand simt ca e nevoie, din experienta mea. Si mie mi se pare ca este pe nedrept sanctionata, asa, si urmarita pas cu pas. Mi se pare un demers care nu are nimic de-a face cu jurnalismul din partea unora din confratii dumneavoastra", a afirmat Tariceanu.

El s-a referit si la relatia cu PNL si Ludovic Orban, intrebat in acest sens.

"Cu unii dintre colegii din PNL discut, discutam normal. Le impartasesc ingrijorarile, nemultumirile. Unul dintre colegii mei, intr-o zi, mi-a spus: sa stii ca mai mare noroc decat sa-l avem pe Orban la PNL nu se poate. Noroc pentru noi, da, pentru ca, cei care au convingeri liberale o sa plece incet-incet de la PNL. Nu ma refer numai la membri, ma refer la simpatizanti, o sa vina alaturi de noi. Nu vreau nimic altceva pentru ALDE decat sa dovedeasca cat mai multor romani ca este singurul partid liberal din Romania", a mai spus Tariceanu.