"Trebuie sa ne punem intrebarea, totusi, de ce nimeni nu confirma, pentru ca nu s-a discutat subiectul. Cred ca a fost aruncat in presa pe anumite canale, nu e prima data ca se intampla si atunci, sigur, vad ca foarte multi musca la subiect si subiectul se umfla. Si, astazi, am fost si eu intrebat, dar nu am facut niciun fel de declaratii publice de dimineata, dintr-un simplu motiv, ca eram imbracat nepotrivit, aveam o sedinta cu colegii mei, nu am anticipat ca va fi presa la Parlament si le-am spus informal celor de la presa ca acest subiect nu s-a discutat. M-am vazut astazi cu presedintele PSD, cu Liviu Dragnea, am stat de vorba mult intr-o formula mai extinsa, cu secretarii generali ai celor doua partide din coalitie, si nu am discutat acest subiect", a declarat Calin Popescu-Tariceanu luni seara, la TVR 1, intrebat daca in cadrul coalitiei s-a discutat despre posibilitatea unei ordonante de urgenta pe tema amnistiei si gratierii.

Presedintele ALDE a subliniat ca s-a interesat si ca pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de marti nu exista acest subiect privind amnistia sau gratierea, scrie Agerpres.

"Nu exista, din ce stiu eu, maine (marti - n.r.) este sedinta de Guvern, vreau sa fiu foarte clar, m-am interesat nu este pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. Au fost zvonuri, am vazut colegii dumneavoastra jurnalisti, acreditati la Parlament, care intrebau: avem informatii ca va fi maine pe ordinea de zi. Nu e pe nicio ordine de zi. Maine se tine sedinta de Guvern. De ce marti si nu joi, m-au intrebat. Pentru ca este o alta ordonanta de urgenta pe mediu care trebuie sa puna in acord Directiva europeana cu legislatia noastra, exista un termen si acesta e motivul pentru care s-a decalat pentru marti sedinta de Guvern", a completat Tariceanu.

El a mai spus ca nu doreste sa evite acest subiect si ca nu ii este teama sa-l abordeze.



"Primul lucru pe care vreau sa-l remarc este ca aceasta idee a unei amnistii si a unei gratieri nu ar fi, eu stiu, de neconceput. De ce? S-a mai facut in Romania, e adevarat ca, ultima data, cu foarte multi ani in urma, nu mai stiu daca in 2002 sau 2003. Acum, o astfel de masura trebuie analizata daca este oportuna sau nu. Unii spun ca nu este oportuna. De ce? Pentru ca imediat se personalizeaza discutia si se trece la evocarea numelor persoanelor care ar beneficia de o astfel de masura. Ca sa nu lungesc vorba, se spune: cel care ar beneficia este presedintele PSD, Dragnea. Suntem oare capabili sa lasam aceasta problema de personalizare o clipa, sa o punem de-o parte, nu o excludem din discutie, dar o punem de-o parte si abordam putin altfel problema. Am sa fac o incercare sa explic urmatorul lucru. (...) Noi, inca, si in momentul de fata avem nu mai putin de 62 sau 63 de protocoale secrete dintre care trei, din 65, au fost desecretizate, protocoale de colaborare intre SRI si diferite institutii din justitie, PICCJ, CSM, ICCJ si multe altele pe care inca nu le stim, nu au iesit la suprafata", a spus Tariceanu.

"Toate aceste elemente au indus temeiuri de nelegalitate in toate anchetele si dosarele si, pana la urma, in sentintele, hotararile judecatoresti care s-au dat incepand din anul 2009, din cate pare momentul la care s-au semnat aceste protocoale. In aceste dosare putem sa banuim ca sunt unii oameni vinovati, care au fost, poate, deja condamnati si alti care au fost achitati. Dar, vreau sa va intreb: chiar cei care au fost vinovati au dreptul la un proces corect? Eu zic ca raspunsul nu poate sa fie decat unul singur, raspunsul trebuie sa fie: da, au dreptul la un proces... Conditiile in care s-au desfasurat anchetele, procesele au fost corecte? Nu, ele au fost viciate de probleme grave de procedura, unele sesizate de CCR, altele inca nu. Probabil ca aceasta problema a protocoalelor va trebui sa o ducem intr-o buna zi la Curtea Constitutionala si sa o transam intr-un fel", a declarat Tariceanu.

Liderul ALDE a completat ca exista si o decizie a CCR referitoare "la nelegalitatea sau ilegalitatea interceptarilor telefonice facute de SRI la solicitarea Parchetului".El a spus ca si in raportul preliminar al Comisiei de la Venetia "se fac referiri la gravitatea acestor protocoale secrete".

"Ei bine, revenim la problema cu gratierea si amnistia. Cum procedam in momentul in care constientizam ca unii oameni, probabil, au fost condamnati fara sa fie respectate drepturile procesuale, altii au fost condamnati, probabil, pe nedrept? Care este solutia? Solutia intotdeauna este una de acest gen, adica printr-o masura de corectare, sesizand ca s-au petrecut o serie de ilegalitati se incearca corectarea unor asemenea situatii. Sigur, eu nu vorbesc de Liviu Dragnea, vorbesc de mii de procese care s-au derulat in aceasta perioada si sunt mii de oameni care au avut de suferit", a mai declarat Tariceanu.