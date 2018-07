Intr-un comunicat de presa al deputatului, este citata si o concluzie din raportul preliminar al Comisiei (paragraful 113), potrivit caruia "noul mod de luare a deciziilor 'in privinta carierelor' va conduce la consolidarea independentei judecatorilor, ceea ce nu este in totalitate posibil atata vreme cat deciziile privind carierele judecatorilor sunt luate si de procurori".

"Amintim ca atat presedintele si opozitia, cat si procurorii si asociatia Forumul Judecatorilor au contestat vehement aceasta modificare. O alta modificare contestata, dar laudata de Comisia de la Venetia, a fost scoaterea presedintelui din procedura de numire la conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 'Sistemul propus, de a face din CSM actorul exclusiv in numirile la ICCJ, este o solutie binevenita, care confirma rolul esential al CSM de garant al independentei justitiei', a spus Comisia de la Venetia', se arata in comunicat.

Totodata, precizeaza sursa citata, "desi nu a facut obiectul acestui raport, Comisia de la Venetia s-a aplecat tangential si asupra protocoalelor secrete dintre SRI si diferite institutii/autoritati din autoritatea judecatoreasca (ICCJ, Parchetul General, CSM)".

"Comisia a laudat introducerea unei infractiuni specifice pentru lucratorii serviciilor de informatii de a racola magistrati. De asemenea, Comisia a laudat prevederea ca toate actele extrajudiciare ce influenteaza procedurile judiciare sunt de interes public. Amintim ca membrii opozitiei, cu precadere PNL, s-au opus acestei prevederi. In contextul acestor protocoale si a interferentei serviciilor de informatii in justitie, 'o analiza aprofundata a normelor juridice privind controlul serviciilor de informatii se arata a fi necesara', a spus Comisia de la Venetia (par. 97), lucru cu care suntem de acord. Este de remarcat ca se mentioneaza importanta deciziilor pronuntate de Curtea Constitutionala a Romaniei si obligativitatea respectarii concluziilor acestora. Este pentru prima data cand o institutie cu mare impact in dezvoltarea democratiei pune in discutie problema protocoalelor incheiate de SRI cu autoritatile judecatoresti", se sustine in comunicat, potrivit Agerpres.

Totodata, Iordache face o serie de mentiuni cu privire la cateva probleme punctuale, mentionate in cuprinsul Opiniei preliminare.

"In Raportul privind standardele europene referitoare la organele de urmarire penala din 3.01.2011: s-a considerat ca nu exista armonizare europeana cu privire la 'gradul de independenta de care ar trebui sa beneficieze parchetele' (paragraf 24), dandu-se exemple: Austria, Danemarca, Germania si Olanda unde parchetele sunt subordonate Ministerului Justitiei (paragraf 26); s-a sustinut ca 'si acolo unde parchetul este o institutie independenta poate exista un control ierarhic asupra deciziilor si activitatilor procurorilor, altii decat Procurorul general' (paragraf 28); numirea si revocarea procurorului general poate apartine presedintelui sau Parlamentului (paragraf 35) cu asigurarea solicitarii unei pareri din punct de vedere al calificarii profesionale a candidatilor din partea unor persoane relevante; motivele de revocare trebuie mentionate in mod expres in lege; alcatuirea politicilor publice in domeniul urmaririi penale apartine Legislativului, Ministerului Justitiei si Guvernului, care au rol decisiv (paragraf 87.8); ordinul de modificare a opiniei unui procuror ierarhic inferior trebuie suspus controlului instantei (paragraf 87.15).", se mai arata in comunicat.

Fata de acestea, Iordache precizeaza ca din modul in care au fost modificate textele legilor justitiei aflate in vigoare rezulta ca "toate observatiile au fost respectate".

Astfel, spune el, "cu privire la numirea procurorilor de rang inalt, singura modificare fata de textul in vigoare se refera la restrangerea dreptului presedintelui Romaniei de a refuza de mai multe ori numirea acestora".

"Pentru numirea lor, ca si pentru revocare, textele prevad obligativitatea parcurgerii unor etape, cea din fata ministrului Justitiei, avizul emis de Sectia de procurori ai CSM si numirea de catre presedinte. In actualul regim constitutional, Ministerul Public face parte din autoritatile judecatoresti si este sub autoritatea ministrului Justitiei, astfel incat, in mod corect, propunerea facuta de ministrul Justitiei trebuie privita cu foarte multa atentie atat in ceea ce priveste numirea, cat si revocarea. De mai multe ori, presedintele Romaniei nu a tinut cont nici de propunerea ministrului Justitiei si nici de avizul CSM", adauga Iordache.

Totodata, se mentioneaza in comunicat, "cu privire la posibilitatea ca procurorul ierarhic superior sa aprecieze asupra actelor emise de procurorii ierarhic inferiori nu numai cu privire la legalitate, dar si cu privire la netemeinicia unei solutii, s-a prevazut posibilitatea ca aceasta apreciere sa poata fi contestata in fata instantei de judecata tocmai pentru a se asigura aplicarea unor dispozitii legale corecte". "Desi aceasta masura face parte din modificarile aduse Codului de Procedura Penala, ea a fost considerata de redactorii opiniei ca facand parte din cele trei legi ale justitiei", sustine Iordache.

De asemenea, potrivit comunicatului, "cu privire la restrictia judecatorilor si procurorilor de a se exprima public la adresa celorlalte puteri ale statului, Curtea Constitutionala a statuat ca in respectarea principiului care sta la baza profesiei, acela privind 'obligatia de rezerva', precum si a respectarii prezumtiei de nevinovatie este firesc ca in spatiul public sa nu existe posibilitatea unor dialoguri care uneori pot degenera".

"Se pare ca redactorii opiniei nu au citit ultima forma prin care a fost definita 'eroarea judiciara' constand in reaua credinta si grava neglijenta si nici deciziile Curtii Constitutionale, care au stabilit, pe de o parte, ca aceasta este diferentiata de raspunderea penala si cea disciplinara, iar, pe de alta parte, ca ultima forma stabileste cu exactitate intinderea acestora, iar infiintarea filtrului asigura prin intermediul inspectiei judiciare existenta unor elemente clare de atragere sau nu a raspunderii judecatorului sau procurorului pentru repararea pagubelor", mai sustine Iordache.

El afirma, totodata, ca "este de remarcat ca Sectia care a fost infiintata si care urmeaza sa cerceteze infractiunile savarsite de judecatori si procurori nu este criticata in sine, ci se recomanda doar ca din aceasta sa faca parte procurori specializati".

"Conditiile de accedere in aceasta sectie sunt deosebite: o vechime de 18 ani, doar in functia de procuror, o activitate care nu a fost sanctionata, promovarea unui examen, selectia urmand a fi facuta de Plenul CSM, deci, de judecatori, procurori si membri ai societatii civile", spune Iordache.

In ceea ce priveste revocarea membrilor CSM, "modificarea a fost determinata de o situatie concreta ivita in ultimii ani, cand judecatorii intruniti in adunari generale au solicitat in mod expres revocarea reprezentantului lor, hotararile luate in aceste adunari generale fiind contestate, instanta respingand revocarea cu motivarea ca nu exista o asemenea prevedere in lege".

"Propunerea ca judecatorii si procurorii sa se poata pensiona atunci cand in activitatea de judecator sau procuror au implinit 20 de ani a fost determinata, pe de o parte, ca ea a mai existat in lege, fiind introdusa in anul 2005 de fostul ministru al Justitiei, actualul europarlamentar Monica Macovei, si nu s-a produs niciun fel de 'haos' in sistem iar, in al doilea rand, ca aceasta solicitare a venit din partea CSM, in urma discutiilor care au avut loc la nivelul instantelor judecatoresti", mai arata Iordache.