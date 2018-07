"Am dat mandat Comisiei juridice a PNL sa initieze un proiect de lege de modificare a legii de organizare si functionare a CCR. Incercam in haina destul de stramta care este conferita de Constitutie sa gasim posibilitatea de a da raspuns unor probleme care exista in sistemul constitutional romanesc, de exemplu posibilitatea exercitarii controlului constitutional anterior intrarii in vigoare pentru ordonantele de urgenta, care au caracter de lege si care la ora actuala nu au o procedura aparte prin care sa se verifice constitutionalitatea lor inainte de intrarea in vigoare", a spus Orban dupa sedinta Biroului Executiv al PNL.

Acesta a subliniat faptul ca exista interpretari cu privire la sesizarile presedintelui Romaniei, care trebuie clarificate prin legea de organizare si functionare a CCR.

"Cred ca trebuie facuta o verificare mai clara a competentelor CCR, inclusiv in ceea ce priveste judecarea conflictelor juridice de natura constitutionala intre autoritatile statului", a adaugat Ludovic Orban, potrivit DCnews.