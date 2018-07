"PNL priveste cu ingrijorare maxima informatiile aparute in spatiul public privitoare la adoptarea de catre Guvern a unei noi ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, indiferent ca este o OUG legata de amnistie si gratiere sau o OUG care ar putea sa modifice Codul penal sau alte reglementari in domeniul Justitiei. PNL atrage atentia ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei astfel de ordonante de urgenta. (...) Nu avem nicio situatie exceptionala. (...) Nu exista niciun fel de temei pentru Guvern pentru a emite OUG de a modifica legi care sa afecteze functionarea Justitiei in ansamblu. Somam membrii Guvernului sa nu fie slugile lui Dragnea si sa nu transpuna visele bolnavicioase ale lui Dragnea", a declarat Ludovic Orban, potrivit Digi24.

Acesta sustinut ca, in cazul in care Guvernul va adopta o astfel de ordonanta de urgenta, PNL va sesiza Avocatul Poporului.