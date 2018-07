In urma unei intalniri cu premierul Viorica Dancila, ministrul a fost chestionat de jurnalisti despre ce anume a discutat cu sefa Executivului, raspunsul sau fiind: "Tema discutiei cu doamna premier - am informat-o pe doamna premier despre ce s-a discutat la recenta incheiata reuniune (Consiliul JAI - n.r.), dar, mai important, ceea ce ma interesau si ce trebuia sa fac, impreuna cu doamna premier, sa pregatim masurile pe care trebuie sa le luam, pe care trebuie sa le comunicam, in vederea exercitarii presedintiei Consiliului JAI."

De asemenea , a ami fost intrebat daca printre subiectele de discutie s-a regasit si o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea.

"Sa nu vorbim despre situatii ipotetice. Nu avem asa ceva in Ministerul Justitiei, nici in dezbatere, nici in avizare”, a precizat el, potrivit digi24.ro.