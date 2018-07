"Un alt domeniu in care in ultimii doi an s-au realizat progrese semnificative, mai ales in ultimii 25 de ani, este cel al consolidarii cladirilor cu risc seismic. Primaria Capitalei a demarat, prin Compania Municipala Consolidari S.A, lucrarile de punere in siguranta, consolidare si reabilitare pentru 22 de cladiri din centrul orasului care necesitau reparatii urgente. Dintre acestea, 20 urmeaza a fi condolidate, iar alte doua au fost demolate. Toate aceste cladiri, din care unele sunt monumente istorice, erau foarte degradate si prezentau un real pericol public pentru cetateni. Familiile care locuiau in cladirile la care au inceput lucrarile au fost mutate in locuintele de necesitate detinute de catre Primaria Capitalei, in Piata Natiunile Unite", anunta edilul, potrivit adevarul.ro.

"Daca in ultimele aproape trei decenii in Capitala au fost reabilitate doar 20 de cladiri, Primaria Capitalei a demarat, in mai putin de un an, prin Compania Municipala Consolidari S.A., lucrarile de punere in siguranta, consolidare si reabilitare pentru 22 de cladiri din centrul orasului care necesitau reparatii urgente. Alte 45 de cladiri se afla in faza intocmirii documentatiilor preliminare.

Pentru accelerarea acestui program prioritar s-au alocat anul acesta 10 milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei si au fost infiintate structurile care sa actioneze rapid si eficient, respectiv Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, care are 46 de angajati, si Compania Municipala Consolidari S.A., care are 400 de angajati", a scris si pe Facebook Gabriela Firea.